Thiago Alcantara : "Le football d'aujourd'hui a pris un autre rythme"

Le milieu de terrain de Liverpool et de la Roja a vu le football fortement évoluer au cours des dernières années.

Formé à Barcelone puis passé par le Bayern avant de rejoindre Liverpool l'été dernier, Thiago Alcantara est en plein Euro avec l'Espagne. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le milieu de terrain évoque les évolutions du jeu au cours des dernières années.

"[Le football d'aujourd'hui] a pris un autre rythme, un rythme beaucoup plus rapide, plus physique. La figure du numéro 10 a presque disparu, parce qu'on a maintenant des défenseurs centraux qui n'ont pas peur quand ils ont face à eux un joueur technique", a-t-il confié.

"On doit s'adapter. Ce que nous devons faire, nous les joueurs qui ne sommes pas très rapides avec les pieds, c'est être plus rapide avec notre tête."

Une évolution visible également au niveau de la préparation, beaucoup plus poussée et ce dès le plus jeune âge. "Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les jeunes joueurs, avec la vitesse qu'ils ont, avec leur envie, ils se préparent mieux", poursuit Alcantara.

"Je me rappelle quand j'avais 18 ans : j'arrivais, je prenais un café, je me posais pour parler et, cinq minutes avant l'entraînement, je mettais mes crampons et j'y allais. Aujourd'hui, quarante-cinq ou trente minutes avant la séance, tu vois les jeunes se préparer en faisant des exercices de proprioception, de renforcement...

"Dans quelque temps, il y aura d'autres formes qui permettront de s'améliorer dans le foot. Mais le plus important, c'est de garder la beauté qu'il y a dans ce sport, et de garder sa technique, qui est rare."

Le joueurs des Reds revient également sur les bouleversements apportés par le Covid, et notamment la règle des cinq changements. "Moi, je hais le foot moderne, sourit-il. Je suis plus un classique en ce sens. Les cinq changements sont importants étant donné la situation du Covid, mais je préfère comme c'était avant.

"Ça change un peu l'essence du jeu. Les joueurs qui étaient un peu plus timides sur le terrain le sont désormais moins (sans public). Ça change des choses. Et ces cinq changements font que les équipes ne sont maintenant plus jamais fatiguées. Les équipes qui défendent le feront jusqu'à la 93e minute."

L'Espagnol n'est pas non plus convaincu par l'intronisation de la vidéo : "J'ai toujours été contre et j'aimerais qu'il n'y en ait plus. Ça t'enlève l'essence du jeu. Ça enlève la roublardise, la malice, qui fait partie du football - tant que tu ne fais du mal à personne, évidemment.

"On fait des erreurs quand on joue. Les arbitres doivent en commettre aussi, parce qu'ils sont humains. Sans cette roublardise, de nombreuses actions mythiques de l'histoire du foot n'auraient pas existé."