Robert Lewandowski va-t-il rater l'Euro avec la Pologne ?

La Pologne retient son souffle pour Robert Lewandowski à quelques jours de l’Euro 2024.

Le coup d’envoi de l’Euro 2024 sera donné dans quatre jours notamment, le 14 juin prochain. Mais avant, les sélections engagées continuent de se préparer avec des matchs amicaux à quelques jours du début de la compétition. C’est le cas de la Pologne qui affronte ce lundi soir, la Turquie pour son dernier match test. Une rencontre qui a provoqué une psychose dans le rang des supporters polonais après la sortie prématurée de leur capitaine, Robert Lewandowski.

Lewandowski sort sur blessure, coup dur pour la Pologne

Titulaire lors du match amical contre la Turquie ce lundi soir, Robert Lewandowski ne terminera pas la rencontre. Touché, l’attaquant du FC Barcelone a dû céder sa place dès la 31e minute. L’expression faciale du Polonais à sa sortie fait croire notamment que sa blessure serait plus ou moins grave. Une situation qui inquiète alors que la Pologne entre en lice dans six jours contre les Pays-Bas (16 juin). En cas de forfait, ce serait un coup dur pour les hommes de Michał Probierz qui devront se passer de leur meilleur buteur dans un groupe relevé, composé aussi de l’Autriche et de l’Equipe de France.

Robert Lewandowski et la Pologne craignent l’Equipe de France

Sans Robert Lewandowski sur le terrain pendant la majeure partie du temps, la Pologne a réussi à s’imposer face à la Turquie (2-1). Cependant, les adversaires du pays à l’Euro sont encore plus redoutables et ce sera certainement compliqué pour les Polonais sans leur capitaine. Il y a quelques semaines, ce dernier mettait même en garde ses coéquipiers contre la nation qu’il craint le plus dans le Groupe D, à savoir l’Equipe de France.

« Le 25 juin, je sais que nous affrontons la France et que ça se passera à Dortmund. Ce sera le dernier match de poules donc j’espère que la France aura déjà gagné ses deux matchs pour que ce soit peut-être un peu plus facile à jouer ! Nous savons que la France est le favori pour remporter l’Euro. C’est un gros challenge, mais nous sommes prêts et on se battra jusqu’à la dernière minute pour marquer des points (…) », déclarait Robert Lewandowski dans les colonnes du journal, Le Parisien.