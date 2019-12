Robert Lewandowski finit meilleur buteur de l'année 2019

L’attaquant du Bayern Munich et de la sélection polonais, Robert Lewandowski, boucle l’année 2019 en tant que meilleur buteur en Europe.

Après Harry Kane et Lionel Messi, lauréats respectivement en 2017 et 2018, c’est Robert Lewandowski qui a remporté le titre honorifique du meilleur buteur en Europe sur une année civile. L’avant-centre polonais a devancé le tenant du titre de quatre unités (54 et 50e), tandis que le Français Kylian Mbappé échoue à la troisième position avec 44 réalisations.

Logiquement, c’est le meilleur total sur une année réussi par l’avant-centre du et de la sélection polonaise tout au long de sa carrière. A titre de comparaison, l’année écoulée, il avait terminé avec 46 réalisations en 56 rencontres.

Lewandowski a le Soulier d’Or dans le viseur

« Lewa » va maintenant lorgner sur le Soulier d’Or européen, qui est offert au meilleur buteur sur une saison. Un prix individuel qu’il n’a encore jamais remporté. Ce titre est même la propriété exclusive de Lionel Messi depuis 2017.

Messi est aussi le joueur qui a terminé le plus souvent l’année en tant que meilleur buteur, ex-aequo avec Cristiano Ronaldo. Les deux rivaux ont chacun fini premiers à quatre reprises. Et la meilleure marque est détenue par la Pulga avec 91 buts en 2012 ! Lewandowski a encore du chemin à parcourir pour égaler tous ces records, ou ne serait-ce qu'approcher tous ces records.

Les meilleurs buteurs de 2019 en Europe

1. Robert Lewandowski (Bayern et - 54 buts en 58 matches)

2. Lionel Messi ( et - 50 en 58 m.)

3. Kylian Mbappé (PSG et - 44 en 49 m.)

4. Raheem Sterling ( et - 43 en 63 m.)

5. Alfredo Morelos ( et - 40 en 55 m.)

6. Cristiano Ronaldo ( et - 39 en 50 m.)

7. Andraz Sporar (Bratislava et Slovénie - 36 en 46 m.)

8. Harry Kane ( et Angleterre - 36 en 47 m.)

9. Erik Sorga (Flora et Estonie - 35 en 45 m.)

10. Sergio Agüero (Manchester City et Argentine) et Karim Benzema ( ) (35 en 50 m.)