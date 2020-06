Robben envisage de rechausser les crampons

L'ancien joueur néerlandais, Arjen Robben, a confié qu'il était prêt à sortir de sa retraite pour relever un ultime défi.

Même s'il est à la retraite depuis un an, Arjen Robben continue de se maintenir en forme et n'exclut pas un retour dans le monde professionnel. "On ne sait jamais. Je ne veux pas dire oui ou non maintenant", a déclaré l'ancienne star bavaroise dans une interview à la chaine Sport1 vendredi. Mais un autre engagement avec le Bayern est "à cent pour cent impossible", d'après ses dires.

Pour lui et sa famille, un retour en Hollande était prévu à la fin du mois. Pour le reste, "on verra après", a souligné l'ex-international oranje, entrouvrant encore un peu plus la porte à un come-back sur les terrains

Il s'entraine deux à trois par semaine au centre du Bayern

Robben a été vu au centre d'entrainement du Bayern jeudi dernier. "Je m'entraîne avec le préparateur physique Holger Broich deux ou trois fois par semaine et j'aimerais continuer à le faire à l'avenir", a déclaré le Néerlandais. "Nous faisons des courses, des sprints et nous travaillons aussi avec le ballon."

En conséquence, la condition physique du gauche est "très bonne". Sans la pandémie de coronavirus, il aurait même participé à un marathon.