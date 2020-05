Robben encense Guardiola : "Pep est le maître du football offensif"

L'ancien ailier du Bayern Munich a déclaré qu'il se sentait sur la même longueur d'onde que l'entraîneur espagnol à succès.

Arjen Robben a décrit l'ancien entraîneur du , Pep Guardiola comme le "maître du football offensif" et dit que le Catalan est le meilleur entraîneur du monde. L'ancien international néerlandais Robben, qui a annoncé sa retraite du football en juillet dernier, a passé trois saisons avec Pep Guardiola lors de son passage au Bayern Munich ayant duré toute une décennie. Le joueur de 36 ans a été amené en Bavière par Louis van Gaal et a également travaillé avec Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes et Niko Kovac à l'Allianz Arena, ainsi que José Mourinho à .

Mais Arjen Robben pense que Pep Guardiola est l'entraîneur qui l'a aidé à s'améliorer le plus, avec le duo partageant la même idéologie de la façon dont le jeu devrait être joué. Dans une interview accordée au magazine Socrates, Arjen Robben a encensé l'actuel entraîneur de , qu'il considère comme la référence absolue : "J'adore le football et, surtout, le football offensif - et Pep est un maître dans ce domaine".

"Il s'est concentré sur l'attaque et le contrôle total du ballon. Bien sûr, j'ai particulièrement aimé cela. Nous étions sur la même longueur d'onde. Il s'est assuré que je sois devenu plus complet. Pour moi, Pep est le meilleur entraîneur du monde. Les trois années avec lui à Munich ont été extrêmement instructives", a ajouté l'ailier néerlandais.

"J'ai pris le risque de quitter le Real, et ça a valu le coup"

Arjen Robben a rejoint le Bayern en provenance du en 2009 et a remporté 20 titres majeurs, y compris un triomphe mémorable en Ligue des Champions en 2013 en marquant le but vainqueur contre le en finale pour assurer le triplé Coupe- - . Cependant, lorsqu'il a rejoint le club allemand, il n'était pas sûr à l'époque partir de Madrid pour aller au Bayern serait un bon choix pour lui.

"À l'époque, mon seul souhait était de remporter la Ligue des champions et le Bayern n'était pas l'un des meilleurs clubs d'Europe", a-t-il déclaré. "Mais j'ai pris le risque et ça valait le coup. Ce n'était vraiment pas une décision facile pour moi à l'époque. Mais aller au Bayern a été le meilleur de ma carrière rétrospectivement".

Arjen Robben s'est avéré plus de 200 fois décisif pour le Bayern en et a marqué 99 buts en dix ans sous les couleurs du club allemand. Pendant ce temps, il a remporté huit Bundesliga, cinq DFB Pokal et également la Ligue des Champions 2012-13. Pendant ce temps, il a joué 96 fois pour les , les aidant à terminer à la deuxième place de la 2010 et à la troisième place quatre ans plus tard.