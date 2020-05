Bayern Munich - Jerome Boateng est heureux et s'imagine rester

Le défenseur allemand se sent à nouveau apprécié sous Hansi Flick, et n'est plus aussi ouvert à un départ qu'il ne l'était ces derniers mois.

Jerome Boateng est heureux de rester au car il se sent à nouveau apprécié au club sous la direction actuelle de Hansi Flick.

Le joueur de 31 ans est lié à transfert loin de l'Allianz Arena depuis un certain temps, et étant parmi les clubs présentés comme des destinations possibles. Il était dans puis hors du onze du Bayern sous l'ancien entraîneur Niko Kovac, mais n'a raté qu'un match de en 2020, en raison d'une suspension.

"Avant Hansi Flick, je pensais déjà à mon avenir", a admis Boateng à Welt am Sonntag. "Pour le moment, je me sens bien et je peux imaginer que je vais rester. Je me concentre entièrement sur le Bayern et la saison en cours".

"J'ai besoin de la confiance de l'entraîneur et de son équipe d'entraîneurs. Je l'ai encore. Même avant l'arrivée d'Hansi Flick, je m'entraînais bien et durement, mais je n'avais pas le droit de jouer et je n'ai jamais eu la chance de reprendre mon rythme. C'est difficile pour chaque joueur."

"Hansi Flick m'a dit dès le départ qu'il planifiait l'avenir avec moi et appréciait mes qualités. Maintenant, j’apprécie vraiment le football."

Boateng dit également qu'il ne pense pas qu'il soit juste que les gens se concentrent sur les salaires des footballeurs pendant la crise des coronavirus.

Il dit que les joueurs sont loin du seul groupe bien rémunéré de la société, et l'image flashy que certains ont des footballeurs n'est pas juste. Il a également suggéré que les joueurs du Bayern pourraient être prêts à rendre une réduction de salaire effective tout au long de la crise, même si la a maintenant repris.

"Cela dépend où l'argent va", a-t-il dit. "En général, je pense que c'est possible".

"Je ne pense pas que les gens devraient pointer du doigt les footballeurs professionnels. Tout le monde devrait être un peu plus humble pendant ces périodes. Une photo publiée sur les réseaux sociaux ne dit pas nécessairement quoi que ce soit sur la vie du joueur. Ce n'est pas parce qu'un footballeur dépense de l'argent qu'il ne donne rien ni qu'il est arrogant. Par exemple, Cristiano Ronaldo publie des photos de jets privés et il fait don de millions. Les autres joueurs ne publient pas des choses comme ça, mais ils vivent de la même manière. Chacun a son propre style de vie et peut décider par lui-même. Je pense qu'il est important de ne pas généraliser".