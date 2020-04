Robben a envisagé de sortir de sa retraite : "Peut-être que je voudrais jouer de nouveau"

Cela fait moins d'un an que l'ancienne star du Bayern Munich et des Pays-Bas a raccroché, mais il a hâte de reprendre le football.

L'ancienne star du , Arjen Robben, a déclaré qu'il envisageait de sortir de sa retraite de footballeur professionnel. L'ancien ailier s'est retiré du monde du football professionnel l'été dernier, mettant ainsi un terme à une illustre carrière qui l'a mené de Groningue au , à , au et au Bayern Munich. Arjen Robben a remporté des titres de champion aux , en et en avant de s'installer à Munich.

La carrière de la légende d'Oranje au Bayern a été minée par des blessures, mais il a passé une décennie au club et a remporté huit titres de et la . Cette année, il était lié à un retour dans son pays natal car Groningen et le PSV espéraient le recruter, mais Robben a choisi de raccrocher définitivement ses crampons une fois son contrat au Bayern Munich expiré. Il est peut-être dans sa première année de retraite, mais le joueur de 36 ans admet qu'il a déjà envisagé de revenir dans le football.

"Ma reconversion ? Je n'ai rien de spécifique à l'esprit"

L'article continue ci-dessous

"Au début, le football ne m'a pas du tout manqué", a-t-il expliqué au FC Bayern Podcast. "Mais ensuite il y a eu une phase où ça a chatouillé à nouveau et j'ai eu des pensées telles que: 'Hé, je voudrais peut-être jouer un peu à nouveau.' De temps en temps, j'ai toujours ce sentiment. Avec ce virus, c'est un moment très étrange pour tout le monde et quand le football revient, alors là ! Mais peut-être qu'il reste toujours un peu de football en moi. Je suis juste un athlète".

Plus d'équipes

Robben a suivi le Bayern en tant que supporter depuis qu'il a quitté le football, bien qu'il n'ait pas pu assister à tous les matchs de la saison jusqu'à présent. "J'ai raté beaucoup de matchs, j'étais juste occupé. Je n'ai jamais pu planifier quoi que ce soit dans ma vie privée. Quand tu es à la retraite, personne ne t'attend mais tu as besoin de quelque chose qui vaut la peine de te lever. Dans mon cas, ce sont mes enfants."

Il a été pressenti pour débuter une nouvelle carrière en tant qu'entraîneur et a même entraîné l'équipe de son fils durant quelques séances d'entraînement. Mais Robben dit qu'il n'a pas décidé quelle voie il empruntera à l'avenir : "Je n'ai rien de spécifique à l'esprit". Il est peu probable de voir la légende néerlandaise de sortir de sa retraite, mais nul doute qu'Arjen Robben aurait très certainement encore le niveau pour apporter quelque chose à de nombreuses équipes en Europe.