Riyad Mahrez, le nouveau transfert inattendu

Selon Ben Jacobs, expert saoudien en transferts, Al-Hilal a approché Cristiano Ronaldo et Riyad Mahrez pour des prêts

Les géants de Riyad ont été snobés par de nombreuses stars européennes, dont Victor Osimhen, Bruno Fernandes et Theo Hernandez. Malgré des offres très alléchantes, le club le plus titré d'Asie peine jusqu'à présent à attirer ses meilleures recrues.

Lundi, il a été révélé qu'ils avaient commencé à explorer des pistes pour d'autres cibles européennes telles que Darwin Nunez, Jadon Sancho et Angelino. Les médias saoudiens ont ensuite affirmé que Nunez avait également refusé Al-Hilal, tandis que les rumeurs d'un accord avec la Roma pour Angelino se sont révélées prématurées.

Al-Hilal a donc dû explorer d'autres options, et a même envisagé des accords beaucoup plus proches de chez lui. Selon David Ornstein de The Athletic, Al-Hilal est sur le point de conclure un prêt pour le milieu de terrain d'Al-Ittihad, N'Golo Kanté.

La légende de Chelsea serait ouverte à un tel transfert, et un accord devrait se concrétiser. Le prêt ne durerait que le temps de la Coupe du Monde des Clubs.

Contrairement à Kanté, Ronaldo a refusé un transfert à court terme chez son rival de la ville. La mégastar portugaise est sur le point de signer un nouveau contrat de 400 millions d'euros avec Al-Nassr. Al-Hilal aurait également proposé un contrat permanent au joueur de 40 ans.

Mahrez intéressé

Concernant Mahrez, Jacobs affirme que la « réticence » est venue de son club, Al-Ahli, plutôt que du joueur lui-même. Il sera intéressant de voir si Al-Hilal se rapprochera également de Roberto Firmino, coéquipier de Mahrez. La légende de Liverpool devrait quitter Al-Ahli cet été.

On s'attend à ce que Kanté rejoigne Al-Hilal, tandis que les discussions avec Angelino sont toujours en cours. Compte tenu du chaos qui règne actuellement chez Al-Hilal, il reste à voir s'ils parviendront à conclure ces accords – et potentiellement à recruter d'autres grands noms – avant la date limite.