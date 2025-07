Riyad Mahrez et Cristiano Ronaldo, le petit accrochage

Riyad Mahrez a rejeté les affirmations de Cristiano Ronaldo selon lesquelles la Ligue professionnelle saoudienne figure parmi les « cinq meilleures » divisions du football mondial.

La star d'Al-Ahli s'est exprimée dans le journal français L'Équipe. Peut-être encore sous le coup des commentaires de l'attaquant d'Al-Nassr Ronaldo, qui affirmait que « la Ligue professionnelle saoudienne est meilleure que la Ligue 1 » et qu'« en France, ils n'ont que le PSG », le journal a demandé à Mahrez son avis sur les déclarations du Portugais.

Ronaldo affirme que la SPL est supérieure à la Ligue 1

Mahrez plus modeste que Cr7L'ancien ailier de Manchester City et Leicester s'est montré beaucoup plus diplomate, affirmant que la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 et la Liga restaient les cinq meilleures compétitions du football mondial, mais il a tout de même exprimé sa conviction que la SPL était en pleine ascension. Il a également qualifié Ronaldo et ses collègues stars qui ont rejoint la ligue lors de la campagne de recrutement de 2023 de « pionniers ».

Interrogé par L'Équipe pour savoir s'il était d'accord avec l'affirmation de Ronaldo concernant le « top 5 », Mahrez a répondu : « Non. Je pense que les cinq grandes ligues européennes sont en tête, et ensuite nous pouvons commencer à rivaliser avec les autres ligues.

Mahrez : « Nous ne sommes pas loin »

"Je pense que nous ne sommes pas très loin. Après cela, l'objectif n'est pas d'être la meilleure ligue du monde à l'heure actuelle. Nous nous inscrivons dans le long terme.

Ceux qui, comme moi, sont arrivés ici au début de cette aventure, nous sommes un peu comme des pionniers. Nous les aidons à renforcer cette ligue. Et franchement, au cours de mes deux saisons, j'ai senti des progrès dans les équipes, les entraîneurs, les tactiques et l'organisation. Ils essaient d'y arriver, et je pense qu'ils y arriveront. Ils font des efforts et ils le veulent vraiment. »

Mahrez et Ronaldo continueront tous deux à faire progresser le niveau de la SPL pour leurs clubs respectifs lors de la saison 2025-2026. Malgré les récentes spéculations selon lesquelles il pourrait changer de club, Ronaldo restera à Al-Nassr avec un contrat de 178 millions de livres sterling par an.