Riquelme a un chouchou au Real Madrid

Juan Roman Riquelme, l’ancien grand footballeur argentin, a un joueur préféré au sein du club du Real Madrid.

Le président de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, a admis être un fan du milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos.

Riquelme sous le charme d’un taulier du Real

Riquelme estime que Kroos est l'un des joueurs les plus performants d'Europe. Et il en a fait l’éloge lors de sa dernière sortie médiatique : "L’Allemand Kroos est ce qui se rapproche le plus de Federer au tennis. Il peut jouer au ballon et rentrer chez lui sans transpirer. C’est une chose incroyable. Il joue au ballon, il ne se jette pas au pied, il ne se salit pas, il ne transpire pas. "

Riquelme est aussi fan d’un autre sociétaire du Real, en l’occurrence Jude Bellingham : "J'aime bien le '5' du Real Madrid. Il ressemble à Zidane, le nouveau Zidane. Il est très bon".

L’Argentin n’a en revanche rien dit au sujet de l’ancien merengue Eden Hazard. Pourtant, ce dernier a été récemment dithyrambique à son endroit en indiquant notamment qu’il était son idole de jeunesse.