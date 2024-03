"Rien", Mbappé refroidit le Real Madrid

Kylian Mbappé n'est pas aussi proche du Real Madrid qu'on le croit, selon ses récents propos.

Le Real Madrid espère toujours mettre la main sur Kylian Mbappé cet été. Le joueur de 24 ans a déjà fait part au Paris Saint-Germain de son intention de partir à l'issue de son contrat à la fin de la saison, ce qui ouvrirait la porte aux Blancos pour s'engouffrer dans la brèche.

Cela fait plus d'un mois que ces informations sont apparues, mais depuis lors, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Les conditions personnelles sont toujours en cours d'élaboration entre le camp de Mbappé et le Real, et le joueur lui-même a confirmé qu'il n'y avait toujours pas d'accord, selon Diario AS.

"Désolé de vous décevoir"

"Je n'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'ai rien à dire. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je le dirai. Je ne me suis jamais caché. Je suis désolé de vous décevoir, mais je n'ai rien de juteux à annoncer".

L'article continue ci-dessous

Un accord devrait bientôt être trouvé, et lorsqu'il le sera, l'attention se portera sur la date d'arrivée effective de la star, qui a été un sujet de conversation au cours des dernières semaines. La sélection tricolore veut que sa star soit présente aux Jeux olympiques de cet été, qui se déroulent à Paris, mais le Real n'a pas l'intention d'autoriser l'un de ses joueurs à participer aux Jeux.

"Pas grand chose à dire"

Mbappé s'est penché sur cette situation, et il a admis qu'il n'avait pas grand-chose à dire en tant qu'employé d'un club qui le rémunère. "J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépendait pas de moi. La décision finale est toujours prise par la même personne (le club qui le paie). Je ne peux pas faire de commentaires. Je me distancie des situations. Si je ne le faisais pas, j'accepterais et je ferais ce qu'on me dit."

Le Real Madrid souhaite que Mbappé arrive le plus tôt possible durant l'été, mais s'il devait jouer à Paris, il est probable qu'il manquerait le début de la prochaine saison, sa première au club. En outre, le fait de disputer deux tournois en un seul été augmenterait considérablement ses chances de se blesser ou d'affecter sa condition physique à plus long terme.