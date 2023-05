Réunion de crise au Real Madrid

Carlo Ancelotti et Florentino Perez se rencontreront dans les prochains jours pour discuter de l'avenir, celui du Real Madrid.

Selon plusieurs sources, dont Marca, l'entraîneur du Real Madrid s'entretiendra avec son président-directeur général José Angel Sanchez afin de discuter des plans pour le marché des transferts de l'été. La manière d'aborder la saison à venir sera également à l'ordre du jour.

Les Blancos prévoient d'apporter des renforts, mais pas de bouleverser leur effectif. Environ deux à quatre renforts sont prévus, même si cela dépend aussi des départs.

Le Real Madrid attend davantage d'Ancelotti en ce qui concerne la gestion de l'effectif. Les Blancos s'attendaient à ce que les jeunes talents de l'équipe, à savoir Aurélien Tchouameni, Fede Valverde et Eduardo Camavinga, jouent un rôle plus important dans l'équipe cette année. Bien que deux d'entre eux aient débuté la défaite contre Manchester City en milieu de semaine, ils estiment que les Blancos dépendent encore trop de vétérans comme Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos.

Ce point de vue est compréhensible, même s'il n'est pas tout à fait conforme à la philosophie de l'équipe. La pression est telle au Real Madrid que chaque match et chaque compétition exigent un succès, et donc si Kroos et Modric sont toujours à un niveau supérieur à celui des options plus jeunes, il est logique qu'il continue à les utiliser. Quoi qu'il en soit, Ancelotti sera chargé d'assurer la transition la saison prochaine.