Servette - Reims (0-1), retour gagnant en Europe pour Reims

Le Stade de Reims n’a pas manqué ses retrouvailles sur la scène continentale. L’équipe champenoise a écarté Servette en Ligue Europa (1-0).

Très attendu pour son grand retour en Europe, Reims a rempli sa mission ce jeudi lors du deuxième tour qualificatif en C3. Pour son premier match continental depuis 57 ans, la formation champenoise a mis un point d’honneur à dominer le Servette de Genève à l'extérieur. Ce fut sur le plus petit des écarts (1-0), mais il n'y aura personne pour faire la fine bouche car la qualification est dans la poche.

La différence ne s’est faite que sur un but et il a été marqué dès la 4e minute de jeu. Valon Berisha a lancé les Rémois sur la voie royale d’une frappe plein axe dans la surface, après un bon service de Dereck Kutesa. Arrivé à Auguste Delaune cet été pour « faire grandir Reims », l’international kosovare a donc joint les actes aux paroles.

Reims a bien résisté

Durant le reste du match, et face aux coéquipiers de leur ancien sociétaire Grejohn Kyei, les Champenois ont subi, concédant notamment 13 frappes adverses. Mais ils ont plié sans rompre, préservant leur maigre avantage jusqu’au bout. David Guion a mis en place un plan parfait pour résister à la formation helvète.

Reims va donc continuer à rêver et espérer une présence en phase de poules de cette compétition. Le plus dur reste à faire, mais Boulaye Dia et consorts ont toutes les raisons de croire en leurs chances. Au prochain tour, ils défieront Fehervar (ex-Videoton), une équipe hongroise qui avait sorti le PSG en 1984/1985 et en 2017/2018 en Coupe d'Europe.