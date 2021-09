Retour aux sources pour Ben Arfa ?

L’ancien international français, Hatem Ben Arfa, serait actuellement sur les tablettes de l’ES Tunis.

Après avoir été annoncé un temps en Roumanie, Hatem Ben Arfa voit désormais son nom circuler dans un autre championnat exotique celui de la Tunisie.

D’après le journaliste ghanéen Nuhu Adams, souvent très bien informé en ce qui concerne l’actualité du football africain, l’ex-international tricolore figurerait sur les tablettes de l’ES Tunis. Hamdi Meddeb, le président de « Tarajji », serait un grand fan de ce milieu de terrain. Il serait donc prêt à l’accueillir dans son effectif en dépit de son âge avancé (34 ans).

Ben Arfa donne sa préférence

Sans club depuis la fin de son engagement avec Bordeaux, Hatem Ben Arfa a été en contact dernièrement avec le Rapid Bucarest, club nouvellement promu en D1 roumaine. Il y a bien eu des discussions entre les deux parties, mais elles n’ont pas été concluantes. Le salaire proposé à l’ancien international tricolore était ridicule car ne dépassant pas les 10000€ par mois.

Ben Arfa a donc décliné et sa priorité reste toujours une nouvelle expérience en Ligue 1. Malgré les passages mitigés du côté de Rennes et des Girondins, il a la certitude qu’il peut encore briller au plus haut niveau.

La fermeture du mercato n’est pas un problème pour HBA puisqu’il peut signer à tout moment avec l’équipe de son choix en sa qualité de joueur libre. Reste à savoir si son avenir se situe en Tunisie, le pays dont ses parents sont originaires, ou alors dans une autre ligue. Le suspense reste total.