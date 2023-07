Rester à Man City ou filer en Arabie Saoudite ? Riyad Mahrez a enfin tranché pour son futur !

Entre poursuivre son parcours à Manchester City ou s’exiler en Arabie Saoudite, la star algérienne Riyad Mahrez a fait son choix.

L’aventure de Riyad Mahrez à Manchester City semble toucher à sa fin. Tout porte à croire désormais que l’international algérien va délaisser sa formation anglaise pour s’engager avec les Saoudiens d’Al-Ahli.

Mahrez et Al-Ahli, le deal est en très bonne voie

Les représentants d’Al-Ahli devraient accélérer les pourparlers avec la direction anglaise ce week-end avec l’espoir de conclure un accord et s’offrir ainsi les services de la star algérienne. Il se murmure que City est prêt à vendre Mahrez pour une somme de 35 millions d’euros.

Le Daily Express affirme que le grand joueur algérien a déjà accepté des conditions personnelles et qu'il est impatient de voir l'accord se concrétiser. L’ancien havrais, qui se trouve actuellement à Sarcelles, attend le feu vert pour passer la visite médicale d'Al-Ahli. Cela pourrait potentiellement se faire du côté de Dubaï. Un pont d'or l'attend du côté d'Al Djeddah.

Si le deal est entériné, Mahrez évoluera dans la même que Roberto Firmino et Edouard Mendy, deux autres anciens pensionnaires du championnat anglais. De quoi rivaliser avec les autres géants nationaux que sont Al-Nassr et Al-Ittihad.

Manchester City va perdre l’un de ses hommes forts

Mahrez (32 ans) a perdu la saison dernière sa place de titulaire à City. Pep Guardiola ne l’a titularisé ni en finale de la Cup, ni en finale de la Ligue des Champions. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi il est enclin à relever un nouveau challenge alors qu’il faisait partie des éléments les plus anciens chez les Sky Blues. Avec 239 apparitions avec le maillot ciel et blanc sur le dos, le champion d’Afrique 2019 est le 19e joueur le plus capé de l’histoire de ce club (et le 5e en activité).