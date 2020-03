Report de l'Euro - Une "décision sage" pour Noël Le Graët (FFF)

Le président de la Fédération Française de Football a annoncé soutenir la "décision sage" de l'UEFA, via un communiqué officiel publié ce mardi.

C'est la grande nouvelle du jour. Désormais, on ne parle plus d' , mais bien d'Euro 2021. Et pour cause, l’UEFA a officiellement décidé de reporter d’un an son tournoi continental des nations. Il se jouera donc entre le 11 juin et 11 juillet 2021, afin de limiter la propagation massive du coronavirus. Ce mardi, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, a annoncé soutenir cette décision, via un communiqué officiel.

"Décision sage et pragmatique de l’UEFA"

"La Fédération Française de Football soutient pleinement la décision de l’UEFA de reporter l’Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet 2021 et d’adapter les formats des compétitions européennes en conséquence. Les matches internationaux prévus en mars, dont les deux matches de l’Équipe de du 27 et 31 mars au Stade de France, seraient ainsi logiquement reportés en juin", peut-on lire sur le communiqué en question.

"Cette décision sage et pragmatique de l’UEFA permet de s’inscrire pleinement dans l’urgence et la priorité de l’action collective pour lutter contre le coronavirus tout en permettant d’envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu’en juin".

Enfin, le patron du football français a prôné l'unité et la solidarité, afin de prendre les meilleures décisions une fois la crise sanitaire passée. "Toutes les options seront étudiées afin d’être réactifs lorsque la reprise des activités sera possible. La seule préoccupation de la FFF est de prendre les meilleures décisions, en associant l’ensemble des acteurs du football, pour respecter au mieux l’équité sportive et limiter l’impact de cette crise. Le monde du football doit être solidaire, responsable et exemplaire".