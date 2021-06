Rép. Tchèque-Angleterre (0-1) - Les Three Lions attendent le 2e du groupe F

Tombeuse de la République Tchèque et première du groupe D, l’Angleterre affrontera le 2e du groupe F - celui de la France - en 8es.

L’Angleterre attend son adversaire ! Tombeurs de la République Tchèque (1-0) ce mardi grâce à un but de Raheem Sterling, les Three Lions terminent en tête du groupe D de l’Euro, et rencontreront donc le 2e du groupe F en huitièmes : la France, le Portugal, l’Allemagne ou la Hongrie.

Sterling rate une fois, pas deux

Déjà qualifiées avant la rencontre, les deux équipes ont démarré sur les chapeaux de roues. Et à ce petit jeu, les Anglais ont vite trouvé la faille. Sterling a d’abord trouvé le poteau sur un lob bien senti, avant de bel et bien conclure de la tête grâce à un centre millimétré de Jack Grealish !

Titulaire pour la première fois dans cet Euro, le milieu offensif d’Aston Villa a régalé sur la pelouse de Wembley, en se trouvant à l’origine de nombreuses occasions franches non conclues par Kane, Sterling ou encore Saka, malgré tout auteur d’une belle prestation sur son côté droit.

Bukayo Saka, quel joueur ! pic.twitter.com/aq42kFsgtM — Goal France (@GoalFrance) June 22, 2021

Les Tchèques doublés par les Croates

La République Tchèque n’a pourtant pas démérité, et Patrik Schick était tout proche de trouver la faille sur une frappe du pied droit en première période. Jusqu’au bout, ses coéquipiers ont tenté d’inquiéter Pickford, mais en vain. Et attention, car la Croatie a largement dominé l’Ecosse dans l’autre rencontre du groupe D.

Et avec trois buts inscrits, les Croates ont rejoint les Tchèques à la différence de buts, avec une meilleure attaque ! Les perdants du jour passent donc troisièmes, et affronteront soit la Belgique, soit les Pays-Bas, soit le premier du groupe E (Suède, Slovaquie, Espagne, Pologne dans l’ordre).