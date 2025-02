Rennes - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et Strasbourg s’affrontent dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 20e journée de Ligue 1 suit son cours avec des affiches intéressantes. Ce dimanche, ce nouvel épisode du championnat français va proposer d’autres duels décisifs, l’image de celui entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg. Deux équipes aux destins opposés cette saison.

Rennes au bord du gouffre

Rennes est dans le dur cette saison. 16e de Ligue 1, le club breton (17 pts) est sur une série de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Un bilan famélique qui a même entrainé le départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Habib Beye cette semaine. C’est donc avec le technicien sénégalais que les Rennais vont tente de se relancer dès demain contre les Alsaciens. La victoire est d’ailleurs obligatoire pour Rennes qui doit sortir assez vite de la zone rouge.

Strasbourg vise l’Europe

Du côté de Strasbourg, c’est une toute autre histoire cette saison. Les Alsaciens occupent la 9e place de Ligue 1 avec 27 points au compteur et sont une série dfe cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues (4 victoires, 1 nul). Les hommes de Liam Rosenior ont même une chance de jouer l’Europe s’ils arrivent à maintenir leur dynamique. Autant dire que Strasbourg ne fera aucun cadeau à Rennes, dimanche.

Horaire et lieu du match

Rennes – Strasbourg

20e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Rennes – Strasbourg

Rennes : Samba – Hateboer, Wooh, Ostigard – Assignon, Matusiwa, James, Truffert – Blas, Fofana – Kalimuendo

Strasbourg : Petrovic – G. Doué, Doukouré, Sarr, Moreira – Santos, Diarra – Ouattara, Lemaréchal, Nanasi – Emegha

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - Strasbourg ?

La rencontre entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg sera à suivre ce dimanche 03 février 2025 à partir de 17h15 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.