Rennes, Stéphan : "Nzonzi ? C'est un profil intéressant"

L'entraîneur du Stade Rennais a évoqué le mercato en conférence de presse avant le match de Coupe de France contre Angers.

Les clubs européens n'ont plus que cinq jours pour recruter lors de ce mois de janvier et se renforcer en vue du sprint final. Le ne déroge pas à la règle. Les Bretons, tenus en échec face à Nice vendredi soir en , sont toujours troisièmes en championnat et peuvent espérer une qualification pour une compétition européenne, voir même la la saison prochaine. Mais l'arrivée d'un renfort ne sera pas de trop afin de donner plus de choix à Julien Stéphan lors de la seconde partie de saison.

Sous contrat avec l' , Steven Nzonzi est à la recherche d'une porte de sortie puisque , club dans lequel il est actuellement prêté, souhaite s'en séparer après avoir pointé du doigt son comportement inapproprié à l'entraînement. Et le champion du monde 2018 pourrait bel et bien rebondir en Bretagne du côté du Stade Rennais. En conférence de presse avant le huitième de finale de contre Angers, Julien Stéphan a confirmé que c'était une piste possible.

Gélin va rester

"Steven Nzonzi ? C’est un profil très intéressant. Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je n’ai pas d’informations à vous donner. C’est un mercato qui n’est pas simple. On va essayer de faire des choses mais on n’est pas sûr de pouvoir y arriver". Le temps est compté pour le Stade Rennais qui va devoir passer la seconde afin de boucler ce dossier. L'arrivée du champion du monde 2018 serait d'une grande aide en vue du sprint final.

"Je n’ai pas changé d’état d’esprit, ni de discours par rapport à ces dernières semaines sur le mercato. On a évoqué en interne les besoins qu’on pouvait avoir. Est-ce que ce sera possible de le faire ou pas ? Je ne sais pas encore, je suis très tranquille par rapport à ça. On a eu des discussions, on en aura encore. Il reste une petite semaine et il faudra voir si on est en capacité de bouger ou pas", a ajouté le technicien du Stade Rennais concernant le mercato.

Julien Stéphan a également évoqué les possibles départs et a complètement fermé la porte à celui de son défenseur central, Jérémy Gélin : "Oui, il restera". En dépit de son faible temps de jeu cette saison, le défenseur central va donc selon toute vraisemblance rester en Bretagne au moins jusqu'à la fin de saison. Le Stade Rennais pourrait donc décider de s'activer dans les dernières heures du mercato hivernal dans le sens des arrivées selon les désirs de son technicien.