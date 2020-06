Rennes - Nicolas Holveck fait le point sur le mercato

A l'image de plusieurs clubs de Ligue 1, Rennes reprenait l'entraînement ce lundi. L'occasion pour le président de faire le point sur le mercato.

Peu à peu, les clubs de Ligue 1 retrouvent le chemin de l'entraînement pour préparer le début de la saison prochaine , trois mois après l'interruption de la campagne 2019-2020 pour cause de coronavirus.

Du côté de Rennes, le président Nicolas Holveck a tenu une conférence de presse, notamment pour faire le point sur plusieurs dossiers du mercato, affirmant notamment que l'attaquant Serhou Guirassy souhaitait rejoindre le club breton : "Il souhaite venir à Rennes. Sa priorité, c’est Rennes."

"On était en finale pour Kouassi"

Si la venue de l'Amiénois peut sembler bien engagée , Rennes s'est en revanche heurté au refus du jeune parisien Tanguy Kouassi, le défenseur préférant s'engager avec le Bayern Munich . "On était en finale, malheureusement il a choisi le Bayern" , a réagi Holveck avant d'évoquer également le cas de Mohammed Salisu, le défenseur ghanéen de Valladolid.

"Le joueur a sa langue maternelle qui est l’anglais. Il donne pour l’instant sa priorité à la premier League. Forcer un joueur, ce n’est pas forcément ce qu’on a envie de faire. On a tout mis en œuvre pour le convaincre mais à priori il souhaiterait partir en premier League. on a d’autres pistes tout aussi intéressantes. On a senti bcp de sincérité quand on l’a eu au téléphone, on ne va pas forcer les choses."