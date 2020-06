Mercato - Rennes pense à Serhou Guirassy

INFO GOAL - Le Stade Rennais a approché l'attaquant d'Amiens Serhou Guirassy (24 ans), auteur de neuf buts en Ligue 1 cette saison.

Les joueurs d'Amiens ont la cote au . Après le défenseur Nicholas Opoku (22 ans), qui serait suivi en défense centrale, c'est au tour de l'attaquant Serhou Guirassy (24 ans) d'être dans les petits papiers du troisième de .

Selon les informations de Goal, le club présidé par Nicolas Holveck penserait à l'ancien joueur de Cologne pour renforcer son secteur offensif. Sous contrat avec Amiens jusqu'en 2022, Guirassy a marqué neuf buts en championnat cette saison, dont un doublé remarquable contre le PSG (4-4) au mois de février.

Intérêt réciproque

Passé par Laval, ou encore Auxerre, Serhou Guirassy a déjà pu échanger avec les dirigeants rennais. L'idée de rejoindre un club comme Rennes, qualifié pour le tour préliminaire de la , l'intéresse. Les discussions devraient se poursuivre.

Plus d'équipes

De son côté, Amiens a reçu de nombreuses sollicitations pour son buteur. Au sein du club picard, on assure que Guirassy plaît en , et que c'est outre-Manche que la concurrence sera la plus coriace pour Rennes, à condition bien sûr que le Stade Rennais souhaite avancer davantage sur cette piste.

Un départ de Niang anticipé ?

Depuis plusieurs semaines, Rennes s'est mis en quête d'un avant-centre sur le marché des transferts afin d'anticiper les possibles départs de M'Baye Niang et Jordan Siebatcheu. Le premier n'a d'ailleurs pas caché, dans une récente interview au CFC, qu'il pourrait opter pour un nouveau challenge.

L'article continue ci-dessous

Régulièrement lié à l'OM, Niang confiait : "C'est flatteur, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a eu des discussions, mais aujourd'hui rien de concret. L'OM a aussi des problèmes à régler. Oui, c'est un club qui m'intéresse, qui a une belle histoire, des supporters chauds, comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ce sera avec grand plaisir et quoi qu'il arrive le Stade Rennais restera dans mon coeur, c'est un club qui m'a relancé."

Ce à quoi l'entraîneur Julien Stéphan avait réagi pour Ouest- : "Je n'ai pas à juger. [...] Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on a besoin d'avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu'à Rennes, si on n'est pas collectivement très bons, il y a d'autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d'esprit irréprochable et une identification très forte au club."

En approchant Serhou Guirassy, dont le transfert pourrait atteindre a minima 10 millions d'euros, le Stade Rennais a donc pris les devants en cas de départ de l'international sénégalais. D'autres pistes sont explorées dans ce secteur par le directeur technique Florian Maurice et son équipe.