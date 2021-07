Rennes n’exclut rien pour Camavinga

Nicola Holveck, le président de Rennes, n’exclut rien en ce qui concerne son joueur vedette Eduardo Camavinga.

Environ deux semaines avant l’entame de la nouvelle saison de la Ligue 1, le Stade Rennais ne sait toujours pas s’il pourra compter sur son brillant milieu de terrain Eduardo Camavinga. Aucun scénario n’est écarté pour l’international français.

L’avenir de Camavinga reste incertain

Camavinga, qui fait partie des plus grands espoirs du championnat français, aurait eu des contacts récemment avec Manchester United. Après deux saisons pleines dans l’élite et 67 matches disputés, il serait ouvert à un nouveau challenge. Mais, pour l’instant, aucune écurie européenne ne s’est vraiment avancée pour le faire signer.

Ce lundi, Nicolas Holveck, le président du club breton, était invité de RMC Sport pour faire le point sur la situation de Camavinga. Il a commencé par admettre qu’il s’agissait d’ « un gros dossier », avant de souligner que tout restait possible. Dans un sens comme dans l’autre.

« Les discussions sont toujours en cours, tout est ouvert, soit pour un départ éventuel lors de ce mercato si une offre satisfait tout le monde, soit pour le prolonger. Car on n’a pas désespéré à l’idée de le prolonger. C’est sûr que c’est un gros dossier en cours et qui reste complètement ouvert », a déclaré le patron des Rouge et Noir.

Rennes cherche à dégraisser

Même si Rennes garde espoir à l’idée de faire parapher un nouveau bail à son prodige, la tendance reste quand même à une séparation. Comme c’est le cas pour beaucoup de ses concurrents, le club essaye d’assurer des entrées d’argent et la vente éventuelle de Camavinga lui serait à coup sûr bénéfique dans cette optique.

Holveck ne conteste pas cette réalité, et reconnait aussi que l’effectif pro est aujourd’hui un peu trop copieux : « La priorité de ce mercato, et comme l’année dernière, c’est de réduire l’effectif. D’avoir un effectif beaucoup plus concentré. Bruno (Genésio) souhaite travailler avec 14 ou 15 joueurs confirmés, plus quelques joueurs du centre de formation. Il reste 8 à 9 joueurs à sortir encore. Ça avance pas mal. Il y a déjà eu des départs en fin de saison comme Hunou ou Siebatcheu ».