Rennes - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après sa belle victoire en Ligue Europa, Rennes va chercher à renouer avec la victoire en Ligue 1. Les Bretons défient Montpellier chez lui.

Rennes a fait forte impression à l’occasion de sa dernière sortie. C’était jeudi en Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genésio l’ont emporté 3-0 face aux Israéliens de Maccabi Haifa. Un beau visage, mais qui leur tarde d’afficher sur la scène domestique.

Rennes veut renouer avec la victoire

Les Rouge et Noir n’ont remporté aucun de leurs quatre derniers matches en Ligue 1. Des rencontres qui se sont toutes soldées par des scores de parité. Alors, certes, ils demeurent invaincus en championnat mais les nuls ne font pas trop avancer au classement. Et il convient de rectifier le tir rapidement.

C’est donc avec l’ambition d’assurer que les Rouge et Noir se déplacent à la Mosson ce dimanche. Le MHSC est 15e au classement, mais il reste imprévisible et donc capable du meilleur comme du pire. Les hommes de Der Zakarian se sont d’ailleurs déjà offert le scalp d’une valeur sûre du championnat cette semaine, à savoir l’OL. Si tant est qu’on peut considérer encore l’OL comme une valeur sûre.

Vu l’urgence qu’il y a des deux côtés de prendre des points, l’opposition promet donc d’être alléchante. Espérons que l’enjeu ne prime pas sur le jeu et malheur au vaincu.

Les compositions probables

Montpellier : Lecomte; Sacko, Omeragic, Kouyate, Sylla; Chotard, Ferri; Nordin, Savanier, Khazri; Adams

Rennes: Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Santamaria, Matic, Le Fee; Bourigeaud, Gouiri, Doué.

Sur quelle chaine suivre le match Montpellier - Rennes ?

La rencontre entre Montpellier et Rennes sera à suivre ce dimanche à partir de 17h sur Canal+ Foot et Amazon Prime simultanément. La retransmission de Canal est aussi proposée sur le service DAZN. Il vous sera aussi possible de regarder le match en streaming, via l’application MyCanal.