Rennes, Mbaye Niang écarte tout départ durant le mercato hivernal

De retour dans les plans de Julien Stéphan depuis quelques semaines, Mbaye Niang veut terminer la saison avec le Stade Rennais.

L’histoire de Mbaye Niang à Rennes est l’exemple type que tout peut aller très vite dans le football. Ayant posé ses valises en Bretagne durant les dernières heures du mercato estival 2018, l’attaquant sénégalais avait fini par convaincre ses dirigeants de lever son option d’achat à l’issue de la saison.

Après des années à se chercher suite à son départ très jeune de vers le Milan AC, Niang avait trouvé de la stabilité chez les Rouge et Noir. Fer de lance de l’attaque rennaise, il a joué un rôle prédominant dans la victoire en en 2019 ainsi que dans la qualification historique du club breton pour la Ligue des Champions cette saison. Auteur de 29 buts en 80 matches, l’ancien du Milan AC avait également séduit certains clubs.

N’ayant pas caché son désir d’aller voir ailleurs après deux saisons en Bretagne, Mbaye Niang s’est retrouvé placardisé par Julien Stéphan au début de la saison. Titulaire lors de la première journée face à , le Lion de la Teranga a ensuite disparu de la circulation. Il a fallu attendre le 20 novembre dernier et la réception de pour le voir refouler une pelouse.

"Ca été une période que tout footballeur peut vivre. Tout a été clarifié, on s'est mis au travail. Et aujourd'hui, c'est la récompense de mon travail de tous les jours", a-t-il avoué après la victoire contre l’OM, club où son nom était revenu durant l’été.

Sa relation avec Stéphan mise à plat, Mbaye Niang voit même le destin lui donner un coup de pouce. Recruté durant l’été, Serhou Guirassy s’est blessé à la cheville et ne rejouera pas en 2020. Une aubaine pour le Sénégalais qui peut enchaîner les matches et retrouver le chemin du but comme à Nice.

De nouveau titulaire, peut-il en profiter pour se montrer et ainsi reprendre de la valeur en vue d’un départ durant l’hiver ? Interrogé sur la question, Niang ne compte pas mettre les voiles.

"Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d'être prêt le plus rapidement possible pour aider l'équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là (d'hiver). Pour moi, un départ est totalement exclu."