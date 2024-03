Rennes - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille se déplace à Rennes, ce dimanche, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 de France est dans son dernier virage. Les matchs de la 26e journée du championnat se disputent ce week-end. Après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Toulouse (2-3) en ouverture, vendredi, les autres rencontres poursuivent leur bonhomme de chemin. Parmi elles, le duel entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille à Roazhon Park, ce dimanche.

Rennes – Marseille, un duel pour se rapprocher de l’Europe

Accroché par le LOSC (2-2) lors de la précédente journée du championnat, le Stade Rennais (8e, 36 points) veut rapidement rebondir afin de continuer de rêver d’une place en Europe. Mais les trois dernières sorties des Rouge et Noir en championnat ne sont pas rassurantes. Puisque les hommes encadrés par Julien Stéphan comptent deux matchs nuls et une défaite. Pour leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Bretons sont sur une série de deux victoires, une défaite et deux matchs nuls.

De son côté, l’Olympique de Marseille va tenter de convaincre après sa raclée en Ligue Europa, jeudi dernier. Les Phocéens ont perdu face à Villarreal (3-1) en match retour des huitièmes de finale. Il s’agit de la première déroute pour Jean-Louis Gasset depuis qu’il est en fonction à Marseille. Alors que les Français du Sud étaient sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, cette défaite vient mettre en doute la formation phocéenne. Vainqueur de Nantes (2-0) la précédente journée, Marseille envisage d’enchaîner contre les Bretons, dimanche.

Horaire et lieu de match

Rennes – Marseille

26e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 17h05 française

Les compos probables du match Rennes - Marseille

Rennes : Mandanda – G. Doué, Omari, Belocian, Truffert – Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria – Blas, Kalimuendo, Gouiri

Marseille : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin – Veretout, Gueye, Harit – Ndiaye – Sarr, Aubameyang

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - Marseille

La rencontre entre Rennes et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce vendredi 15 mars 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.