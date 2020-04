Mercato - Camavinga au Real Madrid, la presse madrilène s’affole !

Eduardo Camavinga risque de se rappeler de ce jeudi 23 avril. Et pour cause : il fait la Une de AS, mais aussi celle de Marca !

Habituellement, la Une des deux principaux quotidiens sportifs madrilènes, AS et Marca, est réservée aux plus grandes stars du ballon rond. Eduardo Camavinga (17 ans) a déjà fait une apparition sur la première, puis sur l’autre, mais jamais sur les deux en même temps. Jusqu’à aujourd’hui.

En effet, les deux quotidiens affichent le visage du jeune milieu de terrain en Une avec le même message : Camavinga se dirige vers le . Ensuite, que ce soit pour les clubs concurrents ou l’indemnité de transfert, les versions divergent.

L'article continue ci-dessous

AS parle d’une affaire à 50 M€, quand Marca monte la barre à 60 M€. Au sein du club breton, aucun montant officiel n'a été fixé. Les discussions internes tournent effectivement autour de ces montants, mais il n'est pas exclu que les enchères montent malgré la conjoncture actuelle, peu propice aux gros transferts

Plus d'équipes

Aucun "prix officiel" pour Camavinga

Quid des autres prétendants ? Pour AS, il y aurait donc la Juve et le PSG. Pour Marca, il y avait le , sorti de la course, tandis que le reste à l’affût. En réalité ? Absolument tous les clubs européens ont supervisé le prodige rennais, et pas uniquement ces quatre mastodontes.

Qui passera à l’offensive ? Difficile à dire, même si le Real est intéressé de longue date. Aujourd'hui, Rennes n’a absolument pas décidé de vendre Camavinga coûte que coûte pour faire face à la crise. Le club breton est à l'écoute, mais aimerait conserver sa pépite, qui n’a d'ailleurs pas demandé à quitter le club. Wait and see, donc...