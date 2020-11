Rennes - Lampard et Lineker d’accord avec Stéphan sur le penalty

Plombés par le second penalty accordé à Chelsea et le carton rouge reçu par Dalbert, les Rennais avaient de quoi se sentir floués, malgré le score.

Un scandale. Le mot est fort, mais adapté pour décrire la décision arbitrale prise juste avant la mi-temps de la rencontre remportée par face à Rennes (3-0) mercredi en Ligue des Champions.

À la 41e minute, Dalbert, déjà averti pour un premier penalty - justifié - concédé sur Werner, a écopé d’un second carton jaune pour une main totalement involontaire dans la surface, alors que le ballon avait auparavant rebondi sur sa cuisse.

Malgré les images, l’arbitre s’est trompé

L’arbitre n’avait pas bronché dans un premier temps mais, après un appel de la VAR et un visionnaire des images, M. Zwayer a décidé d’exclure le défenseur rennais, et surtout d’accorder un second penalty à Chelsea.

Une décision qui a mis aux espoirs de Chelsea, et révolté Julien Stéphan et son président Nicolas Holveck. Cela ne consolera pas les deux hommes, mais l’entraîneur des Blues, Frank Lampard, n’a pas non plus compris comment ce penalty avait pu être sifflé.

Lampard : "Si j'étais le coach de Rennes, je ne serais pas content"

"En , on a eu quelques décisions de ce genre mais cela a été bien ajusté pour qu'il y ait davantage de bon sens, et prendre en compte que, parfois, les bras bougent. J'ai l'impression que la décision d'aujourd'hui suit les règles de la C1. Si j'étais le coach de Rennes, je ne serais pas content, mais ce sont les règles en compétitions européennes", a explique le coach londonien.

Si Lampard comprend les Rennais, mais se range derrière le règlement, ce n’est pas le cas du célèbre consultant Gary Lineker, qui s’est contenté d’un simple mot pour résumer cette décision arbitrale : "Absurde". Avec scandale, ça marche aussi.