Rennes-Krasnodar : Del Castillo attendu dans un 4-3-3, Doku attendra

Pour sa première en Ligue des champions mardi (21h) contre Krasnodar, Julien Stéphan va maintenir son 4-3-3. Romain Del Castillo devrait débuter.

Sans grande surprise, Julien Stéphan va maintenir son 4-3-3 mardi (21 h) contre Krasnodar pour l'entrée en lice du en . Ce sera le premier match du club breton dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Après la séance effectuée ce lundi entre 17 et 18 heures, un onze de départ semblait se dégager avec Romain Del Castillo en position d'ailier droit, et Martin Terrier à gauche, laissant supposer que l'espoir belge Jérémy Doku ne débuterait pas. Serhou Guirassy gardera la pointe de l'attaque alors qu'au milieu Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga retrouveront leur place aux côtés de Benjamin Bourigeaud.

Enfin, en défense, il ne devrait pas y avoir de chamboulements. Hamari Traoré et Dalbert animeront les couloirs. La charnière centrale devrait être composée de Da Silva et Aguerd, à priori préférés à l'Italien Daniele Rugani.

Pour le poste de gardien de but, Alfred Gomis a repris l'entraînement ces derniers jours. L'ancien Dijonnais était bien présent avec le groupe ce lundi, mais Romain Salin garde tout de même une longueur d'avance. Il pourrait enchaîner un nouveau match dans la peau du titulaire.

La compo probable du Stade Rennais