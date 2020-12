Rennes, Julien Stéphan tire la sonnette d’alarme et vise le maintien

Battu pour le RC Lens, le Stade Rennais n’avance plus depuis deux mois et demi. Son entraîneur a revu ses objectifs à la baisse.

Une victoire en onze matches, c’est le bilan peu glorieux du depuis son entrée en lice en Ligue des Champions. Avec seulement quatre points en deux mois et demi, le club breton est désormais bien loin de son début de saison tonitruant avec quinze points pris en huit journées. Défait sur sa pelouse, ce samedi, par Lens, Rennes s’enfonce un peu plus dans la crise.

Fort heureusement, ses résultats inauguraux en championnat lui permettent encore d’être dans le top 10 de la . Mais pour combien de temps, vu la dynamique du club ? Pour Julien Stéphan, l’objectif de l’Europe n’est plus d’actualité.

"On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain, a confié l’entraîneur rennais en conférence de presse. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre."

Le président maintient sa confiance

Une déclaration choc mais le technicien n’est-il pas trop alarmiste alors que le club ne pointe provisoirement qu’à quatre points du podium ? Elle ressemble surtout à une façon d’enlever un maximum de pression à ses joueurs, dans le dur depuis des semaines.

Porté aux nues depuis son arrivée sur le banc des professionnels, Stéphan se sent-il responsable de cette mauvaise passe ? Il ne se cache pas mais estime que s’il était le problème, son ancienneté chez les Rouge et Noir permettra d’éviter toute mésentente pour le futur du club.

"Si c’est moi le problème, il n’y a pas de difficulté, on est suffisamment sincères au club pour prendre les décisions qu’il faudra. Si la problématique vient de moi, j’ai une relation suffisamment saine avec l’actionnaire, le directeur sportif et le président pour en parler le moment venu."

Avant la rencontre contre Lens, le président Holveck avait maintenu son soutien à celui qui a qualifié le Stade Rennais pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Stéphan a un sursis mais pour combien de temps ? La rencontre dans une semaine contre Nice, autre club du haut de tableau malade, donnera quelques indications.