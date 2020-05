Rennes - Julien Stéphan répond aux déclarations de M'Baye Niang

L'entraîneur du Stade Rennais a répondu à la sortie médiatique de son attaquant sénégalais, lequel avait ouvert la porte à l'Olympique de Marseille.

Après deux saisons passées au , Mbaye Niang est actuellement pressenti pour relever un nouveau challenge. L’attaquant de 25 ans, auteur de 10 buts lors de la précédente campagne de , est notamment annoncé à Marseille. Une rumeur qui n’est pas sans fondement. Et pour cause, c'est le joueur lui-même qui n'a pas caché son intérêt pour le club phocéen, se disant notamment attiré par son histoire dans un entretien à Canal Football Club.

"L’OM c’est flatteur et il n’y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais rien de concret. Je n’ai pas signé. Mais c’est un club qui m’intéresse, oui. C’est un club qui a une histoire et a des supporters chauds. C’est ce que j’aime. Si ça doit se faire, ça sera avec un grand plaisir", avait-il déclaré.

"Chacun est libre de maîtriser sa communication"

Des déclarations qui laissent assez peu de place au doute quant aux intentions du Sénégalais. Dans les colonnes de Ouest- , Julien Stéphan, son entraîneur au Stade Rennais, n'a pas souhaité s'attarder sur le sujet, précisant toutefois vouloir s'appuyer sur des joueurs 100% concernés la saison prochaine.

"Je n’ai pas à juger, chacun est libre de maîtriser sa communication. Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d‘avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club", a ainsi confié le technicien. Porte ouverte ?