Rennes, Florian Maurice : "L’idée, c’est de remettre M’Baye Niang en selle"

Le directeur sportif du Stade Rennais a évoqué la situation de l'attaquant sénégalais, quatre jours après son transfert avorté à l'ASSE.

Après un été très agité lors du quel il a voulu forcer son départ à tout prix du , Mbaye Niang est finalement contraint de rester en Bretagne. Désireux de rejoindre l' en début de mercato, l'attaquant sénégalais avait trouvé une porte de sortie du côté de l'AS Saint-Etienne avant que l'affaire ne tombe à l'eau, à la surprise générale. Désormais, Mbaye Niang va devoir se battre pour retrouver une place de titulaire au Stade Rennais.

Dans une interview accordée à Ouest , Florian Maurice a évoqué la situation de Mbaye Niang qui va rester à Rennes jusqu'à cet hiver au moins : "L’idée première, c’est qu’il se remette en route pour rejoindre le groupe professionnel quand il sera dans un état physique qui le lui permettra. Donc déjà, le remettre en selle, en forme pour qu’il puisse, derrière, réintégrer le groupe afin de postuler pour pouvoir jouer. Je ne sais pas combien de temps ça prendra exactement".

"Niang se sanctionne tout seul"

Le directeur sportif du Stade Rennais est revenu sur les déclarations maladroites de Mbaye Niang sur ses velléités de départ : "Même lui nous l’a dit, il pense qu’il a été assez maladroit dans ses propos. Maintenant, quand on rentre dans un mercato, souvent, ce sont des choses qui se passent. Les joueurs peuvent avoir des envies d’ailleurs. J’ai connu ça avec Depay, par exemple, à . Donc effectivement, ça peut avoir été maladroit de sa part de s’être exprimé comme ça, après ça fait partie des joies du mercato, je vais dire. Maintenant, pour moi, c’est terminé".

"Disons qu’au-delà de tout ça, M’Baye se sanctionne tout seul, malheureusement. Pour l’instant, on joue avec un système où il n’y a qu’un seul attaquant, donc M’Baye rentrera dans la concurrence. (...) Que ce soit avec Serhou (Guirassy), Adrien (Hunou) ou Georginio (Rutter). Tout le monde, aujourd’hui, a envie de jouer et on estime faire jouer les meilleurs, mais la concurrence est là pour tirer tout le monde vers le haut", a conclu Florian Maurice.

Ce mardi, l’un des deux représentants du joueur, Grégory Gélabert, est sorti du silence et a expliqué le choix de ne pas accompagner Mbaye Niang à l'ASSE dans les colonnes de L’Equipe : "J'ai refusé de l'accompagner parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M'Baye m'a demandé ce que j'en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c'était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive. (…) Je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas. (…) Quand je passe pour le mauvais garçon, c'est normal que ça m'affecte".