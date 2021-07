Le Stade Rennais vient de s’offrir les services du jeune buteur ghanéen, nommé Kamaldeen Sulemana.

Le Stade Rennais commence à s’activer sur le marché des transferts. Ce vendredi, le club breton a mis la main sur un jeune et prometteur attaquant ghanéen, en l’occurrence Kamaldeen Sulemana. Le joueur a signé pour une durée de six ans avec la formation entrainée par Bruno Genésio.

Rennes a frappé un gros coup

Agé de 19 ans, Sulemana arrive en provenance du club danois de Nodsjaelland. Le montant de la transaction s’élève à 15M€ (plus 5M€ de bonus). Avec ce montant, le club a devancé la concurrence, incarnée par l’Ajax, Lyon et Manchester United.

"On voulait renforcer notre attaque. C’est un joueur capable d’évoluer à la fois sur les côtés mais aussi dans l’axe. Il marque des buts et sait faire la dernière passe. Il a d’énormes qualités, il a de la vitesse et de la percussion. Il peut faire des différences. C’était important pour nous d’amener une arme offensive supplémentaire dans l’équipe", a déclaré à son sujet Florian Maurice, le directeur sportif du club.

Sulemana compte deux capes avec la sélection des Black Stars. Du côté du Roazhon Park, il tentera de faire mieux que Gyan Asamoah, le précédent attaquant ghanéen passé par le club. Il a inscrit 14 buts seulement en deux saisons.

Avec Rennes, Sulemana va pouvoir découvrir la Ligue Europa puisque les Rouge et Noir sont concernés par cette compétition à partir du tour préliminaire.

Sulemana est le deuxième renfort estival du SRFC après Loic Badé. Ce dernier était arrivé de Lens contre un montant de 20M€.