Rennes - Edouard Mendy : "C'est un changement assez brutal"

Le portier du Stade Rennais s'est confié sur son confinement dans un entretien accordé à France Football, évoquant une période difficile mentalement.

Performant sous les couleurs du , Edouard Mendy réalisait une première saison convaincante chez les Rouge et Noir, avant que celle-ci ne soit officiellement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un entretien accordé à France Football ce mardi, l'ancien du s'est justement confié sur cette pause forcée. Exercices physiques, baisse d'adrénaline et moments en famille... Le portier raconte son confinement.

"On est dans une longue période sans compétition, avec de l'inconnu dans la durée. On s'efforce de s'entretenir avec un programme quantifié, assez soutenu, pour que l'on ne perde pas trop physiquement d'ici à ce qu'on reprenne. Personnellement, ça varie selon les jours. Il peut y avoir une partie pour les jambes, avec vélo d'appartement ou footing, et une seconde partie de renforcement musculaire. Cela peut être une longue séance de 2 heures ou deux de 45 minutes-1 heure. J'habite aux environs de Rennes et je cours autour de chez moi, croisant rarement d'autres personnes", a-t-il déclaré, soucieux de rester en forme et de se tenir prêt en vue d'une reprise.

"Tout semble un peu secondaire par rapport à la gravité de la situation"

Pour cela, Edouard Mendy a la chande de disposer d'un matériel adapté à son domicile. "C'est important d'en avoir chez soi. Et j'attends encore une commande. Le club nous a mis à disposition des vélos d'appartement et du matériel pour le renforcement. La salle de musculation au centre d'entraînement doit être bien vide. On doit aussi être vigilants sur l'alimentation. On suit ce qui était planifié pour nous sur les repas depuis le début de saison avec une diététicienne et notre préparateur physique. On prend notre poids deux fois par semaine. L'idée, quand on reprendra, c'est d'avoir limité les problèmes physiques et de rentrer rapidement dans le technico-tactique. Donc de garder la rigueur qui nous a permis d'être à notre place au classement (3e) et de se tenir prêts pour reprendre le mieux possible", a-t-il expliqué. Concerné.

Néanmoins, si les objectifs imposés par le club sont bien présents, force est de constater que cette situation inédite pourrait être amenée à s'inscrire dans la durée. Un aspect particulièrement délicat à gérer mentalement selon le portier, qui y voit quelques points positifs.

"On est dans le flou total, tout semble un peu secondaire par rapport à la gravité de la situation sur le plan de la santé et, en même temps, il y a un gros manque de compétition et d'adrénaline, surtout dans une saison où on avait beaucoup joué, souvent tous les trois jours. Passer de ça à rien, c'est un changement assez brutal. C'est une période à traverser. Il faut tous qu'on y mette du nôtre pour s'en sortir. Après, dans ce moment difficile, on peut aussi trouver du positif. Je suis avec ma femme et mes deux enfants de 2 et 4 ans, et c'est rare d'être aussi longtemps en famille. On en profite pour voir ses enfants grandir et partager des activités".