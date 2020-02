Rennes : comment les joueurs ont appris le départ d’Olivier Létang

Olivier Létang, ex-président du Stade Rennais, a annoncé son départ aux joueurs vendredi, peu avant 16h, sur fond de dépit et d’incompréhension.

Il est 15 heures passé quand Olivier Létang rassemble les joueurs au Centre d’entraînement Henri-Guérin, à moins d’une heure de la séance à huis clos prévue à la veille du derby Rennes-Brest (20h). Escorté par deux membres du groupe Artemis, la holding familiale Pinault, le désormais ex-président du apparaît attristé face au groupe. Il prend le temps de saluer chacun et déclare en substance : « Les gars, désolé de vous déranger juste avant l’entraînement mais c’était juste pour vous dire que je partais, c’est à contrecœur mais je n’ai pas le choix. »

Son discours est rapidement coupé par un cadre. Très remonté, ce dernier lâche en direction de la garde rapprochée du groupe Artemis : « C’est pour ça que votre club n’ira pas plus haut ! » Le ton monte, d’autres joueurs prennent la parole. Les minutes défilent... Certains se montrent réticents à s’entraîner, repoussant ainsi le début de l’entraînement prévu à 16 heures. L’un d’eux reprend et annonce à chaud « Si on n’a pas d’explication d’ici lundi, je prends mon chèque ! »

Tout le groupe s’est entraîné

Olivier Létang se fend alors d’une dernière mission : calmer les troupes pour que tout rentre dans l’ordre. Les joueurs finissent par se rendre sur le terrain, les uns après les autres, aux alentours de 16h45, soit 45 minutes après l’horaire annoncé. Deux tauliers restent quelques instants échanger avec le président, avant de rejoindre leurs partenaires sur le terrain. Contrairement à ce qui a pu circuler vendredi soir, tout le groupe s’est entraîné, « tourné vers demain » selon un membre de l’équipe.

Les joueurs ont ensuite fait ce qu’ils voulaient de leur soirée, le staff n’ayant pas imposé de mise au vert. Dans le même temps, Jacques Delanoë, successeur intérimaire d’Olivier Létang, Sylvain Armand et Romain Danzé se sont rendus tous les trois au « MeM », près de La Piverdière en début de soirée, pour recevoir un prix à l’occasion du Palmarès du Sport Rennais. Les deux premiers ont eu un mot pour l’ancien Président. Une journée pas comme les autres à Rennes. La fin de l’ère Létang. 27 mois de présidence marqués notamment par le gain de la en avril dernier. Le premier titre majeur du club depuis 1971. Historique.