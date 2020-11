Rennes-Chelsea - Lampard encense Giroud après son but

Décisif face à Rennes en Ligue des Champions, Olivier Giroud a reçu les compliments de Frank Lampard après la rencontre.

Décidément, il ne faut jamais enterrer Olivier Giroud. Que ce soit avec les Bleus ou avec les Blues ! Placardisé depuis le début de saison et presque promis à un départ cet hiver, le Tricolore a réussi à faire parler de lui ce mardi.

Une fois n’est pas coutume, il l’a fait face à un club français. Dans le temps additionnel, alors que Rennes pensait avoir fait le plus dur en égalisant, l’ancien attaquant de a placé un coup de tête décisif pour offrir la qualification à .

Lampard : "Il suffit de voir la réaction de ses partenaires…"

De quoi donner le sourire à son entraîneur Frank Lampard, lequel a été obligé de louer l’attitude exemplaire de son attaquant, lequel ne jouit sans doute pas du temps de jeu qu’il mérite au vu de ses performances.

"Il y a une vraie concurrence pour cette place sur le terrain, mais nous savons qu'Olivier reste un grand professionnel. Il suffit de voir la réaction de ses partenaires après son but pour se rendre compte de son importance. Il garde toujours la bonne attitude", a savouré Lampard.

Et maintenant, le départ ?

Pour rappel, malgré ce but, Giroud devrait sans doute essayer de quitter Chelsea cet hiver. Et pour cause : Didier Deschamps a mis la pression. S’il veut jouer l’Euro cet été, "Olive" devra trouver du temps de jeu.