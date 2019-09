Rennes-Celtic Glasgow (1-1) - Rennes et le Celtic dos à dos

Rennes et le Celtic Glasgow se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce jeudi soir, pour la 1ère journée de la phase de poules d'Europa League.

Rennes- au Roazhon Park. Dans l'intitulé, l'affiche avait quand même de l'allure. Et en attendant un déplacement mémorable dans le féérique Celtic Park, les hommes de Julien Stéphan ont pu se mesurer à un club porté par le poids de son histoire européenne, ce jeudi, dans une ambiance bon enfant, pour leurs débuts en Europa League.

Les Rouge et Noir ont été à la hauteur de l'événement, notamment lors d'un premier acte habilement négocié, bien qu'équilibré. La formation écossaise a tenté de répondre athlétiquement au plan des Rennais, mais ce sont bien les coéquipiers de Clément Grenier qui se sont procurés les occasions les plus franches avant le repos. L'ancien Lyonnais, justement, aurait pu et dû débloquer la situation mais son jeu de tête n'est pas égal à sa qualité de pied (13e). Excepté une situation dangereuse d'Elyounoussi pour le Celtic (20e), Rennes a su accélérer.

Rennes méritait mieux

Raphinha, d'une belle percée individuelle, a obligé Forster à sortir le grand jeu (30e). Puis c'est M'Baye Niang, finalement titulaire, qui a obtenu un penalty après une faute de Ajer - penalty qu'il a transformé avec autorité (1-0, 38e s.p.). Rennes était donc devant à la pause sans que personne ne trouve rien à y redire.

L'article continue ci-dessous

Mais au retour des vestiaires, les hommes de Julien Stéphan ont eu un creu, et le Celtic est revenu avec des meilleures intentions. Plus incisifs, les Ecossais auraient pu égaliser sur une tête de Brown (50e), mais là aussi cela s'est joué sur une affaire de penalty. Da Silva, auteur d'un coup sur Forrest, a permis à Christie de remettre les deux formations à égalité (1-1, 58e s.p.). Les lignes se sont étirées et la dernière demi-heure a été animée, avec une odeur de K.O. de plus en plus prononcée. Grenier a trouvé le poteau sur un coup-franc bien botté (63e) avant que Mendy, qui n'avait pas bougé, voit la frappe sèche de Forrest frôler son montant (67e).

Aux points, Rennes aurait tout de même pu l'emporter mais l'arbitre n'a pas bronché sur une action pourtant très suspecte en fin de match, où Traoré semblait déséquilibré illégalement par Hayes dans la surface (83e). Certes, Bayo a vu rouge dans les arrêts de jeu côté Celtic (90e+2), mais ça n'a rien changé à l'affaire. On en est resté là. Avant le déplacement à la , ce nul n'arrange pas spécialement les Rennais.