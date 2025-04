Rennes - Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et Auxerre s’affrontent dimanche pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La saison tend vers sa fin en Ligue 1 avec des rencontres décisives qui s’enchainent ces dernières semaines. Ce weekend, le championnat français est à sa 28e journée qui connaitra son épilogue, ce dimanche. Au programme, plusieurs matchs importants dont un duel intéressant à suivre entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre. Deux équipes dans une bonne dynamique ces derniers jours.

Rennes doit valider son maintien à présent

Rennes a parfaitement dissipé les incertitudes qui pesaient avant la trêve internationale. Battus successivement par le Paris Saint-Germain (1-4) puis par le RC Lens (1-0), les Rouge et Noir avaient quitté la scène nationale dans le doute. Deux semaines plus tard, le retour à la compétition s’est fait sur un tout autre ton. En déplacement à Angers, les hommes d’Habib Beye se sont imposés sans trembler (0-3), ouvrant rapidement la marque dès les premières minutes. Grâce à ce succès maîtrisé, Rennes (32 pts) remonte à la 12e place de Ligue 1, et semble avoir quasiment validé son maintien, un objectif encore lointain au moment de la nomination de Beye, il y a seulement deux mois, en remplacement de Jorge Sampaoli.

Auxerre, solide et ambitieux dans la dernière ligne droite

Du côté de l’AJA, le maintien ne relève plus de l’espoir, mais d’un scénario de plus en plus crédible. En s’imposant face à Montpellier le week-end dernier (1-0), Auxerre (35 pts) s’est hissé à la 10e place du championnat. Avec 11 points d’avance sur le barragiste, à seulement sept journées de la fin, le promu a pris une belle option sur la suite. Une dynamique rassurante renforcée par les bons résultats enregistrés avant la pause internationale : un succès convaincant sur la pelouse de Reims (0-2) et un match nul solide contre Nice (1-1). Seul bémol dans ce parcours maîtrisé : les performances à l’extérieur. Auxerre n’affiche que la 16e place au classement des équipes en déplacement, avec déjà huit défaites hors de ses bases à l’approche de leur 14e voyage de la saison. Un secteur à corriger pour aborder la fin du championnat sans zone de turbulence.

Horaire et lieu du match

Rennes – Auxerre

28e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Rennes - Auxerre

Rennes : Samba - Rouault, Brassier, Jacquet - Assignon, Cissé, S. Fofana, Truffert - Kalimuendo, Meïté, Olaigbe.

Auxerre : Léon - Hoever, Akpa, Jubal, Diomandé, Mensah - Onaiwu, Massengo, Dioussé, Perrin - Bair.

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - Auxerre ?

La rencontre entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre sera à suivre ce dimanche 6 avril 2025 à partir de 17h15 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.