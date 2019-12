Rennes-ASSE 2-1, Rennes s'impose sur le tard

Rennes s'est offert le scalp de l'ASSE au Roazhon Park pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche.

C'est l'ASSE qui ouvre le score à la 20e minute. Boudebouz se charge d'un corner côté gauche et trouve la tête de Bouanga au premier poteau. Mendy dévie mais Diony est à l'affût au second poteau pour pousser le cuir au fond et ça fait 1-0.

C'est sur une action collective que Rennes égalisera quelques instants plus tard. Del Castillo change de côté avec Raphinha et sert justement le Brésilien dans l'axe. Ce dernier a tout le temps d'ajuster tranquillement Ruffier pour égaliser.

La rencontre est équilibrée et le sera encore en seconde période. À la 77e minute, après une très belle déviation signée Niang, Hunou se heurte au retour de Palencia et rate sa tentative du droit. Les Rennais réclament un penalty que le recours à la vidéo n'accordera pas.

Dans une fin de match tendue, Bourigeaud est au coup franc côté droit et Trauco détourne de la tête en corner. Le CSC n'est pas loin. Les Bretons fniront par l'emporter avec, à la 93e minute, une tête de Da Silva sur un corner de Bourigeaud. 2-1, score final, les Verts de Claude Puel ne sont plus invaincus.