Rennes 3e de Ligue 1 : Yann Gboho, un but qui a changé beaucoup de choses

Le 27 octobre 2019, Yann Gboho signait le but de la victoire face à Toulouse (3-2, 90'+2). Un moment clé cette saison pour Rennes, 3e de Ligue 1.

Difficile de ressortir un moment en particulier de la saison du , troisième de Ligue 1 pour la première fois de son histoire.

En substance, on pourrait citer la défaite contre Cluj à 9 contre 11, l'éviction du Président Olivier Létang, la signature du champion du monde Steven N'Zonzi, le derby complètement fou remporté contre , ou l'éclosion face à Paris du jeune Eduardo Camavinga.

Mais le compte "Rouge Mémoire" relaye un souvenir qui mérite aussi d'être rappelé. Le 27 octobre 2019, Yann Gboho, 18 ans, signait son premier but en . Sur sa première frappe. Un but à 80 secondes de la fin du temps additionnel, synonyme de victoire pour le Stade Rennais contre (3-2).

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le premier succès pour Rennes depuis août, après une série de 10 matches sans victoire !

Un tournant

À ce moment-là, la place de Julien Stéphan ne tenait qu'à un fil. Il le confirmera ensuite... Olivier Létang planchait déjà sur le nom de son successeur (Rémi Garde). Et le jeune Gboho, en profitant d'une belle remise de Jordan Siebatcheu, lui a certainement permis de souffler un bon coup.

🔴⚫ "Ce moment où" le 27 octobre 2019, Yann Gboho signe le but de la victoire face à Toulouse (90'+2). Entré en jeu une minute plus tôt, le numéro 34 profite d'une remise de Siebatcheu pour mettre le SRFC sur la voie de la Champion's League et sauver la tête du coach Stephan. pic.twitter.com/oCB6U8IhZQ — ROUGEmémoire 🏆🏆🏆 SRFC (@ROUGEmemoire) May 1, 2020

En interne, on glisse d'ailleurs que les regards ont quelques peu changé sur l'espoir rennais à partir de là. Son but a mis Rennes sur la voie du podium. Et voilà maintenant le club breton en passe d'être propulsé en la saison prochaine. Au moins pour le tour préliminaire.

Légendaire pour tout un club. Pour toute une ville. La cerise sur le gâteau, un an après la victoire en finale de la .