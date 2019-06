Diacre, Renard, Perisset et les réactions après France - Nigeria (1-0)

L'Equipe de France a terminé par un succès son parcours en phase des poules du Mondial. Découvrez les principales réactions d'après-match.

Corinne Diacre (sélectionneure de l'Equipe de ) : "Ce soir on a fait les efforts, le a joué avec ses qualités, sur des transitions très rapides mais les filles ont été patientes. On n’a pas été mises en danger, je ne sais même pas si Sarah Bouhaddi a fait un arrêt. Gagner dans la difficulté c’est bien aussi, si on gagne 4-0 à chaque match, on peut être moins concentrées. Là, on reste en alerte".

Viviane Asseyi (attaquante de l'Equipe de France sur TF1) : "Je suis contente, car il y a la victoire au bout. iL y avait vraiment faute sur le pénalty que j'obtiens (...) Ca fait plaisir d'etre titulaire, ça s'est concrétisé. Mais je garde les pieds sur terre (...) On va fêter la qualification. On a rempli notre objectif, mais dès demain on se concentre sur le 8e de finale".

Wendie Renard : "Je ne savais pas si je pouvais retirer ce penalty mais Amandine, Eugénie et les autres filles m’ont encouragé. J’ai eu cette chance de pouvoir le retenter et c’est très bien pour l’équipe." 🇫🇷 #FIFAWWC pic.twitter.com/pn4BANupAj — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 17 juin 2019

Eve Perisset (défenseure de l'Equipe de France) : "On a gagné ce soir, on finit premières et c'est déjà un bon point. Après, on sait que tout n'a pas été parfait. On va bien récupérer et regarder ce qu'il faut améliorer pour les 8es de finale (...) Moi ? Je me suis tout de suite bien sentie. Et on ne peut que bien se sentir à côté de telles joueuses. Elles m'ont rapidement mises à l'aise. Et l'équipe a fait un très bon match (...) La VAR et le pénalty à retirer ? On se dit qu'on a une deuxième chance et c'est bien. Wendie a su repartir pour le retirer. On croit en elle et c'est bien pour elle. Ce n'est pas facile, mais elle est forte mentalement"

🎙 Ève Perisset : "Ce n’était pas évident pour Wendie à retirer ce penalty. Elle a eu cette deuxième chance et elle y est retournée au mental." #FRANIG pic.twitter.com/Zml4gbXNt0 — Goal France (@GoalFrance) 17 juin 2019

Wendie Renard (défenseure de l'Equipe de France sur TF1) : "En faisant le pas d'arrêt, j'ai vu qu'elle (la gardienne du Nigéria) n'a pas bougé. Je frappe alors à terre. Et ça a fait poteau sortant. Je me suis dit p*****, ca ne va pas recommencer. Heureusement qu'il y a la VAR. J'ai pris mes responsabilités et je l'ai mise au fond. Amandine (Henry) m'a aussi dit d'y aller (...) Il nous a manqué de justesse et de joueurs lancées pour faire mal. Dans les 40 derniers mètres adverses, c'est là ou on a été le plus en difficulté. En seconde période, il y a eu plus d'espaces. Mais on doit faire mieux. Mais on a gagné, on savait que ça allait être compliqué face à des adversaires qui mettent beaucoup d'impact".

En conférence de presse : "Il n'y a pas eu de tensions sur le terrain, cette équipe (le Nigeria) a moins laissé d’espaces par rapport à ses deux premiers matches. On est bien rentré dans cette rencontre, on a manqué de justesse et de mouvement mais on a pu appuyer là où ça fait mal au retour des vestiaires. C’est très bien comme ça".

💬 Gaëtane Thiney : "Inquiétant ? Non. On fait notre meilleur début de parcours en coupe du monde avec trois victoires. Désormais c’est une autre compétition qui commence, avec des matches couperets." #FIFAWWC pic.twitter.com/504cCEyJ9F — Goal France (@GoalFrance) 17 juin 2019

Amandine Henry (milieu de l'Equipe de France sur TF1) : "C'est sûr que si on nous l'avait dit avant le début de la compétition, on aurait signé tout de suite pour trois victoires d'entrée. Mais le chemin est long et il faut qu'on continue. Une nouvelle compétition. On a hate d'y etre. Il nous a manqué de la réussite ce soir. On aurait du trouver plus de décalages et de mouvements. Mais, le troisième match, inconsciemment, on s'est peut-être un peu protégées".

Propos recueillis par Adrien Mathieu à Roazhon Park (Rennes)