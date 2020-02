Reims-Rennes (1-0) - Reims prend le meilleur sur Rennes à Delaune

Dans un match où les deux équipes auront peu montré offensivement, c'est finalement Reims qui a réussi à l'emporter (1-0).

Ce sont deux des meilleures défenses de notre championnat qui s'affrontaient ce dimanche à Auguste Delaune avec cette affiche entre Reims et Rennes. Et après 90 minutes d'une rencontre fermée, ce sont finalement les Rémois qui sont parvenus à inscrire le seul but de l'après-midi.

Si ce sont les Champenois qui se montraient les plus entreprenants dans le jeu en début de rencontre, il fallait attendre une erreur de relance de Joris Gnagnon devant Munetsi pour assister à une première situation. Mais le défenseur breton coupait ensuite la route de son adversaire sans que M. Batta n'y voit de faute dans sa surface.

Les deux équipes rentraient aux vestaires sans guère offrir davantage de spectacle sur une pelouse toujours en souffrance à Auguste Delaune.

La seconde période semblait repartie sur les mêmes bases, lorsque Doumbia, décalé à l'entré de la surface par Boulaye Dia, frappait légèrement au-dessus de la cage d'Edouard Mendy (52e). M'baye Niang faisait ensuite son entrée en jeu à la place de Siebatcheu, mais sans parvenir à offrir davantage de poids offensif aux visiteurs (56e).

Et alors que l'on se demandait comment l'une des deux équipes pourrait réussir à faire la différence, une erreur d'appréciaition de Damien Da Silva profitait à El-Bilal Touré, accroché dans la surface par son vis-à-vis, ce qui donnait un penalty confirmé par la vidéo et que le jeune attaquant rémois transformait sans trembler pour son deuxième but de la sorte cette saison (72e).

Un but qui avait au moins le mérite d'emballer quelque peu la fin de rencontre, mais Touré, encore lui, ne parvenait pas à lober Edouard Mendy sur un long ballon de Disasi (78e). Rennes s'offrait une belle opportunité de revenir au score mais Pedrag Rajkovic réalisait l'arrêt sur la belle frappe de l'entrée de la surface de Raphinha à l'entrée du temps additionnel (90e+1).

Un résultat qui permet aux hommes de Stéphane Guion de remonter à la huitième place du classement, tandis que Rennes reste troisième mais pourrait voir lui passer devant en cas de succès contre l'OM ce dimanche soir (21h).