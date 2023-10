Reims - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Leader de la Ligue 1, l’AS Monaco va chercher à confirmer ce samedi sur le terrain du Stade de Reims.

L’AS Monaco est aujourd’hui le leader du championnat de France. Bien qu’anecdotique à ce stade de la saison, cette place signifie beaucoup pour l’équipe princière. Elle valide surtout une entame d’exercice très encouragée, à peine entachée par une défaite à domicile lors du derby contre Nice (0-1).

Monaco aura fort à faire

Sous la direction d’Adi Huttel, les Monégasques ont retrouvé leur vitesse de croisière. Et le fait de ne pas disputer de Coupe d’Europe semble beaucoup les avantagés. Ben Yedder et consorts ont désormais la fraicheur nécessaire chaque week-end pour aborder leurs devoirs domestiques.

Ce samedi, leur tâche ne sera cependant aisée car ils seront en déplacement chez Reims, troisième au classement, et qui vient de dominer l’OL. Ça sera un duel de haut de tableau et il faudra donc mettre les ingrédients nécessaires pour aller chercher la victoire.

L’ASM a plusieurs raisons de prendre ce déplacement en terre champenoise très au sérieux. D’abord parce qu’elle a perdu 2 de ses 3 derniers matches face à cet adversaire. Ensuite, parce que Reims reste sur deux succès convaincants à domicile. Enfin, il y a aussi le fait que Monaco a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses cinq derniers déplacements dans l’élite. La mission ne sera donc pas aisée pour les Monégasques.

Les équipes probables :

Reims : Diouf; Foket, Okumu, Abdelhamid, De Smet; Teuma, Matusiwa, Munetsi; Ito, Daramy, Nakamura

Monaco : Kohn; Singo, Maripan, Magassa; Vanderson, Camara, Zakaria, Jakobs; Golovin; Ben-Yedder, Balogun

Sur quelle chaine suivre le match Reims – Monaco ?

Vous pourrez suivre le match entre Reims et Monaco ce samedi à partir de 21h sur les chaines Canal+ Foot et Canal+ 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.