Pronostic Reims vs Metz 29/05/2025 : Un dernier round pour la Ligue 1

Notre expert foot dévoile ses meilleurs paris pour Reims vs Metz, match retour de barrage L1/L2 ce jeudi 29 mai à 21h.

Les meilleurs paris pour Reims - Metz

Qualification de Metz ⭐à la cote de 2,30 soit une probabilité de 43% de voir les Grenats accéder de nouveau à l’élite française.

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,55 sur Unibet, soit une probabilité de 64% de voir un match fermé ce jeudi.

Hein ou Sabaly buteur ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46% de voir l’un des deux meilleurs buteur du club lorrain délivrer ses coéquipiers.

Nous prédisons la victoire de Metz 1-0 sur la pelouse de Reims.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Reims et Metz s’affrontent pour une place en Ligue 1 ce jeudi. Après un score de parité 1-1 à l’aller, tout reste à faire dans ce barrage retour décisif pour la montée ou le maintien. Pression, revanche et suspense au menu à Delaune. Qui saura saisir sa chance ?

Metz, habitué aux allers-retours entre Ligue 1 et Ligue 2, a dû cravacher jusqu’au bout pour se hisser en finale de ces barrages. Leur qualification face à Dunkerque en demi-finale, arrachée dans les toutes dernières minutes, illustre la résilience et la combativité d’un groupe déterminé à retrouver l’élite du football français. Eux qui ont échoué la saison passée au même stade de la compétition face à Saint-Etienne pourraient bien profiter de cette expérience pour se hisser à nouveau en Ligue 1. Portés par des cadres expérimentés et une solidité défensive retrouvée, les Grenats arrivent avec la confiance et le statut d’outsider.

En face, Reims vit une période plus contrastée. Battus sèchement en finale de Coupe de France par le PSG (3-0), les Rémois doivent rebondir rapidement. Malgré cette déception, ils peuvent compter sur l’avantage du terrain pour ce match retour capital. À domicile, dans un stade Auguste-Delaune qui s’annonce en fusion, les hommes de Samba Diawara joueront leur survie en Ligue 1. L’énergie du public et la volonté de terminer cette saison contrastée sur une note positive seront des moteurs importants pour le club jeudi soir. Mais l’usure mentale et physique de cette fin de saison intense pourrait peser lourd. Ce match s’annonce tendu, indécis, mais plus que jamais déterminant pour le futur de ces deux clubs.

Les effectifs probables pour Reims - Metz

Composition attendue de Reims: Diouf, Akieme, Kipre, Okumu, Hiroki, Edoa, Gbane, Finn, Nakamura, Siebatcheu, Tia

Composition attendue de Metz: Sy, Kouao, Sabe, Mboula, Udol, Stambouli, Deminguet, Hein, Van Den Kerkhof, Diallo, Sabaly

Metz surprend tout le monde et retrouve la Ligue 1

Le FC Metz a toutes les cartes en main ce jeudi pour créer la surprise et décrocher sa qualification en Ligue 1. Solides au match aller, les Messins ont montré qu’ils savaient répondre présents dans les moments clés et rivaliser avec une équipe de Ligue 1. Habitué à ce type de rendez-vous sous tension, le club lorrain peut s’appuyer sur une expérience précieuse des barrages et une gestion maîtrisée de ce genre d'événement.

En face, Reims semble en perte de vitesse, encore marqué par une fin de saison éprouvante et une lourde défaite en finale de Coupe de France contre le PSG (3-0). Sur un bilan de 6 matchs sans victoire, les hommes de Samba Diawara semblent subir cette fin de saison plus que délicate. Metz, plus frais et plus libéré, pourrait tirer profit de cette fragilité rémoise dans un match qui s’annonce accroché.

Les Grenats ont les arguments pour s’imposer à l’extérieur et arracher cette qualification en Ligue 1.

Pronostic 1 Reims vs Metz : Qualification de Metz - cote de 2,30 sur Unibet.

Un match à enjeux et des défenses verrouillées

Ce match retour entre Reims et Metz s’annonce tendu, fermé et très disputé. Dans de ce genre à fort enjeu, les espaces laissés par les défenses s’annoncent rares.

En effet, l’enjeu est colossal : une place en Ligue 1 est en jeu, et aucune des deux équipes ne prendra le moindre risque inutile. Dans ce type de confrontation, les entraîneurs privilégient souvent la prudence. Avec ce score de parité au match aller, les deux équipes sont à l'abri et ne prendront aucun risque. On peut donc s’attendre à une bataille tactique, avec un bloc compact de part et d’autre, peu d’occasions nettes et une forte intensité dans les duels.

Metz, solide défensivement ces dernières semaines, n’hésitera pas à jouer bas et attendre son heure en contre. Reims, de son côté, n’a inscrit que deux buts lors de ses 6 derniers matchs et pourrait bien continuer de manquer de spontanéité face au but.

La pression du résultat risque de peser et de créer une certaine crispation. Tout cela plaide en faveur d’un score serré, avec peu de buts à la clé. C’est pour cela que nos experts miseront sur le moins de 2,5 buts dans le match. Un choix logique pour ce type de rencontre où la peur de perdre pourrait prendre le pas sur l’envie de gagner et ou on imagine mal un scénario ouvert et une pluie de buts.

Pronostic 2 Reims vs Metz : Moins de 2,5 buts - cote de 1,60 sur Unibet.

Hein ou Sabaly pour libérer le peuple Grenat

Dans un match aussi tendu que celui-ci nous promet d’être, ce sont souvent les individualités qui font la différence.

Côté messin, deux hommes se détachent pour endosser le rôle de héros potentiels : Gauthier Hein ou Cheikh Sabaly. Alignés côte à côte lors du match aller, ils forment un duo offensif complémentaire et redouté par les défenses adverses. Le français Gauthier Hein, joueur formé au club, incarne l’âme grenat. Auteur de 12 buts cette saison, il possède cette capacité à surgir au bon moment et surtout dans les grands rendez-vous, lui déjà habitué à ce genre de match décisif. À ses côtés, Sabaly, l’attaquant sénégalais aux 15 réalisations en 33 matchs, est un danger constant grâce à sa vitesse et sa précision devant le but.

Tous deux ont les qualités pour faire basculer le match et libérer tout un peuple en quête de retour en Ligue 1. Dans un contexte aussi indécis, miser sur une double chance buteur Hein ou Sabaly, représente une opportunité intéressante pour nos experts.

Si Metz doit frapper un grand coup à Reims, c’est sans doute par l’un de ces deux hommes que viendra l’étincelle