Reims - Lorient (1-3), Les Merlus se donnent de l'air et plongent les Rémois dans la crise

Ayant ouvert le score, le Stade de Reims a craqué en deuxième période et reste dans la zone rouge avec aucune victoire au compteur.

A Reims, le champagne est loin d’être à la fête depuis le début de la saison. Ayant profité de l’arrêt prématuré de la la saison dernière pour s’offrir une place en Europe, le n’arrive pas à trouver la bonne carburation dans cette saison 2020-2021. A domicile, les hommes de David Guion ont encore mordu la poussière et concédé une cinquième défaite en sept journées…

Pourtant, les Rémois ont fait ce qu’il fallait pour retrouver des couleurs. Face aux Merlus, les Champenois ont fait preuve de sérieux avec des intentions offensives. Malgré les absences de Boulaye Dia et El Bilal Touré, ils ont réussi à mettre en danger la défense lorientaise, loin d’être irréprochable depuis la reprise.

Plus entreprenant, Reims a été logiquement récompensé avec une merveille de Derek Kutesa (15eme). Le milieu rémois a parfaitement vu Nardi un peu avancé et a enroulé pour lober le gardien adverse.

Aucune victoire en sept journées

Également dans les bas-fonds du championnat avec quatre petits points, Lorient aurait pu couler à l’extérieur. Mais les Merlus sont revenus avec de meilleures intentions après la pause. Beaucoup plus offensifs, les Bretons ont mis la pression sur le but de Rajkovic. Sur une cloche, Julien Laporte a bien cru pousser le gardien rémois à la faute avec une erreur de main mais l’arbitre est revenu sur sa décision et a annulé l’égalisation pour un hors-jeu.

Ce ne fut que partie remise puisque Pierre-Yves Hamel a joué les renards des surfaces pour remettre les deux équipes à égalité (61eme), avec l’aide de la goal line technology. Cette égalisation a donné des ailes à Lorient qui n’a eu besoin que de quatre minutes pour mettre la tête sous l’eau à ses adversaires.

Yoane Wissa a signé sa quatrième réalisation de la saison en trompant Rajkovic sur penalty et a inversé la physionomie de cette rencontre. Le but de Terem Igobor Moffi (80eme) alors que Reims a évolué pendant vingt minutes à dix puis à neuf n’a fait que terminer une soirée cauchemardesque pour le Stade de Reims. La crise n’est plus très loin en Champagne…