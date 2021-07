Regarder (tout) le foot à la télé, ça coûte combien ?

Ligue 1, Ligue des Champions, championnats étrangers et le reste… Regarder (tout) le football à la télévision, ça coûte combien ?

Un sacré casse-tête. Avec l’entrée en jeu d’Amazon pour les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’en 2024, sans oublier celle de RMC Sport avec la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence pour la même durée, cinq diffuseurs différents se partageront le football à la télévision lors des saisons à venir. Et le calcul restera le même si Canal+ et BeIN Sports parviennent à se débarrasser des deux matchs de L1 dont ils disposent par journée…

5 diffuseurs, 10 compétitions de clubs et… 2 ou 3 abonnements ?

En attendant que d’éventuelles négociations aboutissent, qu’Amazon décide de racheter le tout ou que la justice tranche, les deux chaînes demeurent dans tous les cas indispensables grâce au retour de la Ligue des Champions sur leurs antennes, mais aussi via la Liga et la Bundesliga pour BeIN Sports (en attendant le renouvellement des droits de la Serie A ?) et la Premier League pour Canal+. Même chose pour Eurosport avec la Coupe de France.

Cinq diffuseurs, dix compétitions de clubs et… deux ou trois abonnements ? Conscients du casse-tête imposé aux fans, les détenteurs de droits tentent bien évidemment de se rapprocher pour proposer des tarifs plus abordables. BeIN Sports l’a fait avec RMC Sport (29 euros par mois, ndlr), Canal+ avec BeIN Sports et Eurosport (via le pack sport à 41,99 euros par mois ou le pack sport+ à 66,99 euros par mois en ajoutant RMC Sport, ndlr).

Un peu moins de 80 euros pour l'intégralité

Vient enfin le point le plus important : combien ça coûte ? Pour un fan lambda qui part de rien - et souhaite justement tout avoir - la facture totale s’élèvera à… 78,06 euros par mois, soit 936,72 euros par saison ! Une addition - certes salée - obtenue en combinant le pack sport classique proposé par Canal+ (C+, BeIN Sports et Eurosport à 41,99 euros par mois), l’abonnement Amazon (17,07 euros par mois en comptant Prime et la chaîne L1) et l’abonnement RMC Sport à 19 euros par mois.

Une addition qui descend à 68,06 euros pour les abonnés SFR, lesquels n’ont que neuf euros à débourser par mois pour avoir accès à RMC Sport, contre 19 euros pour les autres. Tout ceci à condition de souscrire à un engagement minimum de 12 mois, que ce soit pour les chaînes du groupe Altice, celles du pack sport de C+ ou encore Amazon. Sans cela, les prix s’envolent logiquement. Vous voilà donc fixés sur ce que votre porte-monnaie s’apprête à subir pour vous offrir l’intégralité du football.

Si vous voulez faire des impasses…

Mais vous pouvez bien évidemment tenter de baisser la note en faisant l’impasse sur certains abonnements. À commencer par RMC Sport avec la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, Canal+ et W9 co-diffusant la meilleure affiche de chaque journée. Le prix total diminuerait donc, mais cela vous priverait d'un match tous les jeudis : sans doute celui de l'Olympique Lyonnais en C3 car C+ et W9 choisiront dans un premier temps le club le plus populaire, à savoir l'Olympique de Marseille, et Rennes pour la Ligue Europa Conférence.

L’abonnement Amazon (17,07 euros par mois) et le pack sport de C+ (41,99 euros par mois) vous donneront accès à tout le reste, à moins que la Serie A ne trouve refuge chez un nouvel acteur. L’addition totale - sans RMC Sport - descendrait ainsi à 59,06 euros mensuels, et même à 48,06 euros pour les personnes de -26 ans, lesquelles peuvent bénéficier du pack sport de C+ à 30,99 euros par mois, mais uniquement en digital. Conclusion : regarder (tout) le football à la télé, c'est compliqué et ça coute… très cher.