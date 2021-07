Où regarder la Ligue 1 la saison prochaine ?

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur la diffusion de l’exercice 2020/2021 du championnat français.

Pour la deuxième année consécutive, le championnat français est confronté à un grand chamboulement en ce qui concerne sa retransmission TV sur le territoire national. Mediapro ayant quitté le navire et l’intérim de Canal+ terminé, la Ligue a dû se trouver un nouveau diffuseur. Les passionnés de Ligue 1 sont donc encore contraints de souscrire à un nouvel abonnement et sans être sûr pour autant de voir l’intégralité des matches.

Amazon, le nouveau venu

Le géant d’e-commerce a fait une entrée en force dans le paysage audiovisuel français. Il y a quelques semaines, et contre un chèque annuel de 663M€, Amazon a récupéré le lot numéro 1, celui qui avait été laissé vacant par le groupe sino-espagnol. Ce lot comporte 80% de la Ligue 1, puisqu’il n’assure que 8 matches par journée. L’invité surprise n’a donc pas l’exclusivité, mais il a quand même l’assurance de diffuser les dix meilleures affiches de la saison.

Alex Green, le patron des Sports d’Amazon Europe, a dévoilé le plan prévu pour cette implantation dans le football français. Il a évoqué les contours de la nouvelle chaine, et aussi la tarification mise en place.

Le prix pour 80% de la Ligue 1 est connu

Une chaine spécialement dédiée pour l’élite du football français sera donc proposée prochainement, nommée Prime Video Ligue 1, et elle sera commercialisée au tarif de 12,99 € par mois. Cependant, pour y accéder, il faudra être déjà abonné au service Prime d'Amazon (service VOD et qui est commercialisé 5,99 € par mois ou 49 € par an). Au total, sur douze mois, il faudra payer exactement 204,88 euros.

Prime Video Ligue 1 retransmettra donc huit matches par journée, dont le match du dimanche soir (désormais programmé à 20h45 sur demande d'Amazon). La chaîne sera lancée le 1er août, à l'occasion du Trophée des champions Lille-PSG. Ce premier match sera accessible gratuitement pour l'ensemble des abonnés Prime, tout comme l'émission du dimanche soir qui lancera chaque semaine l'affiche diffusée sur la chaîne. La chaine évoquée regroupera quelques-uns des meilleurs journalistes français, tels que Smail Bouabdellah, Julien Brun, Marina Lorenzo et Thibault Le Rol. Ce dernier avait déjà officié sur Amazon à l’occasion du Roland Garros.

Canal+ fait faux bond

Alors que le championnat démarre dans trois semaines à peine, le flou demeure total concernant l’attribution du lot 3. Celui dont Canal+ a hérité en 2018 pour un montant de 332M€, en pensant réaliser une belle affaire. La chaine cryptée l’a récupéré auprès de BeIn Sports à travers une sous-licence et aujourd’hui elle le regrette amèrement. Ses responsables jugent qu’ils surpayent le produit et ils n’ont pas l’intention de continuer à le faire.

Canal+ s’est donc retourné contre BeIn Sports, mais un accord ne se rompt pas aussi facilement. Et les deux groupes pourraient se retrouver auprès des tribunaux pour régler leur litige. Le souci c’est que le conflit risque de durer et que la LFP est dans une situation d’urgence. Il semblerait que la chaine qatarie n’est pas disposée non plus à diffuser les deux matches par journée pour un montant aussi conséquent.

L’imbroglio auquel on a assisté tout au long de la saison écoulée pourrait donc se répéter et ce n’est clairement pas une bonne publicité pour le football français. Les matches de samedi 21h et de dimanche 17h restent donc sans preneur pour l’instant. Le temps urge et il revient à la Ligue de retrouver la solution au plus vite. Autrement, ça sera l’écran noir pour un cinquième des matches tout au long de la campagne.

La grille de retransmission TV pour la Ligue 1 (2021/2022)

Vendredi

21h : 1 match Amazon Prime

Samedi

17h : 1 match Amazon Prime

21h : 1 match - Diffuseur inconnu

Dimanche :

13h : 1 match Amazon Prime

L'article continue ci-dessous

15h : 4 matches Amazon Prime (Multiplex)

17h : 1 match - Diffuseur inconnu

20h45 : 1 match Amazon Prime