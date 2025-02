Regarder Roma - Naples : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

La Roma défie Naples dans un Derby del Sole crucial. Les Giallorossi sont en pleine remontée, mais les Partenopei veulent renforcer leur place devant.

Sur une série d’invincibilité en Serie A, la Roma reçoit le leader du championnat, Naples, ce dimanche soir au Stadio Olimpico. Un choc crucial pour Claudio Ranieri, qui a redonné espoir aux Giallorossi, tandis que les Partenopei veulent conforter leur première place.

La Roma en pleine résurgence

Longtemps en difficulté en championnat, la Roma semble avoir trouvé son rythme sous la direction de Ranieri. Avec six matchs sans défaite en Serie A, les Giallorossi se replacent dans la course aux places européennes et restent sur deux victoires convaincantes contre le Genoa et l’Udinese.

En Ligue Europa, les Romains ont également validé leur qualification en s’imposant 2-0 contre l’Eintracht Francfort, un adversaire pourtant en forme en Bundesliga. Cette victoire témoigne de la progression constante de l’équipe depuis l’arrivée du coach italien.

Mais face à Naples, l’histoire récente ne joue pas en leur faveur : seulement deux succès lors des huit dernières confrontations à domicile et trois matchs sans marquer en quatre duels récents. Un défi de taille attend donc la Roma.

Naples, machine à gagner sous Antonio Conte

Après une saison compliquée, Naples revient au sommet du football italien sous l’impulsion d’Antonio Conte, qui a transformé l’équipe en un rouleau compresseur. Les Partenopei restent sur sept victoires consécutives en championnat, et une nouvelle victoire leur permettrait d’égaler une série qui remonte à début 2023, année de leur dernier titre.

Le week-end dernier, Naples a envoyé un message fort en renversant la Juventus 2-1, grâce à un but sur penalty de Romelu Lukaku, ancien buteur… de la Roma. Avec Frank Anguissa également décisif, Naples a prouvé sa capacité à réagir dans l’adversité.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Naples a remporté 17 de ses 18 matchs après avoir ouvert le score, et est également l’équipe qui a gagné le plus de rencontres après avoir été menée (4).

Dans une Serie A plus disputée que jamais, ce Derby del Sole pourrait être un tournant. La Roma espère continuer sa remontée, tandis que Naples veut frapper un grand coup pour se rapprocher du Scudetto.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Roma - Naples ?

La rencontre entre la Roma et Naples, prévue ce dimanche 2 février à partir de 20h45, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est Sunrise TV qui retransmet la partie tandis qu'en Belgique c'est disponible sur DAZN ou PlaySports. La chaine polonaise Eleven Sports et le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie AD Sports Premum 1. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.

Horaire et coup d'envoi Roma - Naples

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Rome

Le match se jouera au Stadio Olimpico le dimanche 1er février, avec un coup d'envoi à 20h45, heure française

Infos des équipes et groupes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 89 R. Marin Blessures et suspensions 17 M. Olivera

Infos de l'équipe de Roma

Après avoir aligné son équipe-type en Ligue Europa pour éviter une élimination prématurée, Claudio Ranieri pourrait reconduire les mêmes hommes dimanche soir.

La Roma traverse une période rare sans blessure majeure, mais a vu son défenseur espagnol Mario Hermoso partir pour le Bayer Leverkusen. Un départ qui n'affectera pas trop l'équipe, puisqu'il n'était devenu qu'un remplaçant sous les ordres de Ranieri.

En attaque, Artem Dovbyk est en pleine forme, ayant trouvé le chemin des filets lors de ses trois derniers matchs de Serie A. L'international ukrainien est le joueur le plus décisif des six dernières journées avec quatre buts et deux passes décisives.

Infos de l'équipe de Napoli

Pour Naples, Romelu Lukaku mènera l'attaque contre son ancien club, lui qui avait inscrit le but victorieux lors du match aller en novembre. L’international belge vient d’atteindre la barre des 150 apparitions en Serie A, dont 32 sous le maillot de la Roma la saison passée.

Seul Mathias Olivera manque à l’appel pour les Partenopei, mais Alessandro Buongiorno a repris l’entraînement collectif et pourrait figurer sur le banc.

En l’absence d’Olivera, Leonardo Spinazzola prendra le couloir gauche, tandis que Juan Jesus remplacera Buongiorno en défense centrale. Une soirée particulière pour les deux anciens joueurs de la Roma, qui tenteront de sécuriser la défense napolitaine face à leur ancien public.

La forme des deux équipes

Confrontations précédentes

Classement