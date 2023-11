Recréez la tactique de Pep avec l'Arrière latéral inversé dans FM24

Les meilleurs entraîneurs du football sont toujours à la pointe de l'innovation pour garder le dessus sur l'adversité dans les plus grands matchs, et c'est aussi le cas des équipes de développement de Football Manager.

Elles cherchent toujours à rester à l'affût des tendances tactiques les plus innovantes dans le beau jeu et ceci est démontré dans Football Manager 2024 via l'introduction d'un nouveau rôle de joueur. Laissez-nous vous présenter l'Arrière latéral inversé.

Qu'est-ce que l'Arrière latéral inversé ?

Popularisé par Pep Guardiola à Manchester City et repris depuis lors par un certain nombre d'autres clubs d'élite à travers l'Europe, l'Arrière latéral inversé est un joueur qui fonctionne en latéral traditionnel lorsque vous êtes en phase défensive, mais agit plutôt comme un troisième défenseur central lorsque votre équipe est en possession.

Dans le football réel, Kyle Walker a été l'un des premiers experts de ce nouveau rôle innovant. Il est capable de soutenir les attaques de Manchester City en représentant une option de passe lorsque l'équipe joue le ballon du côté du couloir droit, mais son positionnement plus central permet à City de disposer d'une couverture bien plus efficace si l'adversaire reprend le ballon et envisage de les surprendre avec une contre-attaque rapide et directe.

À cet égard, l'Arrière latéral inversé peut être considéré comme une évolution naturelle du rôle d'Ailier inversé qui demande généralement à ces défenseurs de couloirs de repiquer au milieu de terrain pendant que leur équipe est en phase de possession.

Sur le terrain, cela a donné à Manchester City beaucoup plus de flexibilité tactique, améliorant sa fluidité de jeu et lui donnant la base et la sécurité défensive pour jouer plus large dans les trente derniers mètres et fournir plus de caviars à sa machine à buts, Erling Haaland.

Comment cela fonctionne-t-il dans Football Manager 2024 ?

Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu similaire à nous, vous voudrez tester l'Arrière latéral inversé dans votre dernière carrière FM24, mais quels sont les attributs clefs qui rendent un joueur adapté pour ce rôle ?

Eh bien, les capacités traditionnelles nécessaires d'un Arrière latéral, telles que Centres, sont moins importantes pour un Arrière latéral inversé puisqu'il ne montera pas aussi souvent ni ne cherchera à proposer des ballons dangereux depuis les ailes.

À la place, le jeu vous oriente vers un certain nombre d'attributs clefs que vous pouvez espérer retrouver chez un Défenseur central, à savoir Tacles, Marquage, Têtes, Placement et Force.

D'autres éléments très importants pour ce rôle sont les Attributs mentaux du joueur. Puisqu'ils devront posséder beaucoup d'intelligence de jeu, de science tactique et jugement positionnel, des choses comme Décisions, Concentration, Anticipation, Volume de jeu et Sang-froid sont également cruciales.

Les personnalités des joueurs, peuvent comme toujours faire la différence ici aussi, alors gardez un œil sur ceux qui sont considérés en jeu comme Travailleurs, Professionnels ou Déterminés.

L'Arrière latéral inversé en action

Utilisons Manchester City comme exemple. Y employer Kyle Walker comme Arrière latéral inversé permet de s'assurer que l'équipe dispose d'une bonne profondeur et couverture défensive.

Ceci implique que quiconque sera placé sur l'aile gauche (que ce soit la recrue estivale Josko Gvardiol ou le hollandais Nathan Aké) pourra être utilisé dans un registre plus offensif, peut-être en tant que Latéral offensif. Ceci permettra au défenseur du côté gauche de monter pendant la phase de possession pour faire partie de la menace offensive de City, tandis que Walker se replacera dans l'axe pour former un bloc défensif à trois aux côtés des deux centraux.

Sachant qu'il peut compter sur la flexibilité du rôle de Walker derrière lui, le joueur du couloir droit disposera de toute licence pour repiquer légèrement et devenir un second buteur auxiliaire juste derrière Erling Haaland.

Comme dans la vie réelle, l'Arrière latéral inversé donne aux joueurs de Football Manager 2024 plus de flexibilité tactique et la possibilité de construire avec un système à trois derrière, tout en repassant à une ligne à quatre traditionnelle en phase de défense.

