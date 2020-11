Record - Les 13 défaites consécutives de l'OM en C1

L'aventure européenne de l' est en train de tourner au fiasco.

Encore défaits face au (0-2) mercredi soir, les Phocéens ont de nouveau été humiliés, eux qui n'ont toujours pas glané le moindre point dans la compétition cette saison.

Pire, Marseille n'a plus marqué de point depuis 2012... En effet, le club est malheureusement entré dans l'histoire de la C1 d'une bien triste manière mercredi soir.



Les Marseillais disent adieux aux huitièmes et signent un record

Et pour cause, aucun club dans l'histoire de la compétition n'avait enchaîné 13 défaites consécutives. L'OM s'en est donc chargé, au désespoir de ses supporters.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world