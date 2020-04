Real - Un retour à Madrid ? Iker Casillas ne dit pas non

Lors d’un entretien accordé sur Youtube, Iker Casillas a rappelé tout l’amour qu’il portait au Real Madrid.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Iker Casillas ne jouera plus au football. À 38 ans, celui qui a été victime d’un infarctus en avril dernier devrait se tourner vers la politique du ballon rond, en témoigne sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole. Mais ensuite ?

Actuellement membre du staff du , Casillas n’a pas oublié ce qui restera à jamais le club de sa carrière et de son coeur : le , où il a été formé à partir de 1990 et qu’il n’a quitté qu’en 2015 pour traverser la frontière portugaise. Et il ne dirait logiquement pas non à un retour !

"Mbappé, on parle d'un joueur exceptionnel"

"J’aimerais, un jour. Je considère le Real comme ma maison et mon lien avec ce club est fort, on l’a vu durant les 25 années que j’ai passées là-bas. Je suis convaincu que j’aurais un jour, à nouveau, un lien proche avec le club" , a-t-il justement déclaré lors d’une interview accordée à la chaîne Youtube de DJ Mario.

Également interrogé sur Kylian Mbappé, la star du PSG que le Real Madrid rêve de recruter depuis 2017, Casillas a prôné la patience : "C’est clair qu’on parle d’un joueur exceptionnel. Ce n’est plus une promesse, tout le monde a déjà découvert son talent. On est content d’associer son nom au Real mais pour le moment, je ne sais pas. Le Real fonctionne bien et tant que nous n’aurons pas vu les résultats de la saison, on ne peut pas prendre de décision" , a-t-il conclu. Simple et clair : Iker Casillas.